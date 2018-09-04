"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС

Конструктор "Союза" рассказал о причинах утечки воздуха на МКС

Выпустить воздух с МКС мог бракодел на этапе сборки корабля "Союз". Как такое возможно и почему брак было сложно заметить на Земле, "Газете.Ru" рассказал конструктор знаменитых космических кораблей "Союз".

Стала вырисовываться причина утечки воздуха с борта Международной космической станции, которая вызвала переполох в космосе и на Земле на прошлой неделе. Инцидент произошел в ночь на 30 июня, сначала о нем сообщили американские отраслевые СМИ, затем информацию подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте, - рассказал он. - Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС".

Тогда же и была высказана версия природного происхождения трещины - из-за воздействия микрометеорита. "Течь обнаружена. Ремкомплект на борту имеется. Жизни экипажа ничто не угрожает", - написал Рогозин в своем твиттере.

Скорость утечки не представляла угрозу - давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час.

С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты.

Изначально сообщалось, что утечка происходила через два отверстия, позднее в тот же день в NASA сообщили об одной дыре - диаметром около двух миллиметров.

Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком - прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире, который NASA транслирует онлайн.

Дыру для начала заклеили специальной каптоновой лентой на основе полимера для изоляции в самолетах и космических кораблях. А вот вопрос, о том, что с ней делать дальше, вызвал споры на МКС. Командир МКС Эндрю Фейстел предлагал последить за ситуацией сутки и выработать оптимальный план ремонта. Российская же сторона настаивала сразу на скором ремонте с помощью герметика, изоляции и медицинской марли.

В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано.

Теперь экипажу ничего не угрожает, и в "Роскосмосе" уверяют, что "Союз МС-09" сможет и дальше оставаться в составе МКС и вернуть экипаж на Землю в декабре. Между тем в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения. На снимке, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом - вероятно, дрелью.

3 сентября, спустя 4 дня после инцидента, неназванные источники рассказали, что причину возникновения дыры искали и нашли на Земле - ею назван банальный производственный брак при сборке корабля.

"Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля "Союз МС-09" установлена. Она возникла еще на Земле. Ответственный за халатность установлен", - сообщил источник РИА "Новости".

Брак был допущен при конструировании корабля в РКК "Энергия", предполагается, что сотрудник, осознав ошибку, заделал трещину специальным клеем, что позволило не обнаружить отверстие в обшивке во время проверки на герметичность.

"Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие", - пояснил другой источник.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование. В РКК "Энергия" "Газете.Ru" не смогли дать комментарии по ситуации, в "Роскосмосе" посоветовали дождаться выводов комиссии.

Не очень удивлен случившимся Виктор Миненко, доктор технических наук, профессор МГТУ им. Баумана, бывший сотрудник в ОКБ-1, ЦКБЭМ, НПО "Энергия", РКК "Энергия" имени С.П. Королева, ранее занимавшийся проектированием транспортных пилотируемых и беспилотных кораблей "Союз" и "Прогресс".

По его словам, такие случаи на "Энергии" уже были. "Я проводил исследования всех спускаемых аппаратов, и после посадки одного из кораблей мы обнаружили насквозь просверленное отверстие в спускаемом аппарате. Но монтажник никому не сказал, а замазал дыру эпоксидкой. Человека нашли - шум, гам, его мгновенно уволили, - рассказал специалист. - А этот товарищ замазал клеем, который подсох, и - привет родителям. Надо было клеить эпоксидкой!".

По его словам, корпус корабля выполнен из алюминиевого сплава АМГ-6, и отверстие вполне могло быть заварено на Земле, если бы работник сообщил о своей оплошности.

"Случай меня не удивляет. Удивляет только, что все действительно наперекосяк в "Энергии" пошло". Как говаривал наш руководитель Эдуард Корженевский - мы всегда на "соплях" поскальзываемся, - пошутил Миненко. - Таких случаев было бесконечное число. Основная причина - халатность. Такая же эпопея была с гибелью Волкова, Добровольского и Пацаева - долго ковырялись, пока я не нашел причину".

"Это уровень перевернутых датчиков на "Протоне", - считает научный журналист, популяризатор космонавтики Виталий Егоров, имея в виду историю с упавшей ракетой "Протон", на которой работники Центра имени Хруничева закрепили вверх ногами датчики угловых скоростей. - Это вопрос культуры производства. Но я не исключаю вариант, что про дырку мог знать кто еще - какой-нибудь начальник цеха или еще кто-то. Но поскольку сроки горели, решили дырку заклеить.

Все это дичь - потому что на земле знали, что запускают людей, и это нехороший симптом.

Особенно для "Энергии", поскольку "Энергия" считалась в плане безопасности и ответственности повыше того же "Хруничева".

При этом он допустил, что случайно просверлить дыру мог какой-то нерадивый сотрудник, поскольку бытовой отсек "Союза" тесный, во время сборки в него помещается не больше одного человека. "Поэтому никакого контроля и не было", - предположил он.