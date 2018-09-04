Мира не будет: американские наемники прибыли в Донбасс

ДНР: в Донбасс прибыли военные из США и Канады

Наемники из США и Канады приехали в Донбасс воевать на стороне украинских силовиков, заявил глава пресс-службы оперкомандования ДНР Даниил Безсонов. Он добавил, что иностранцы прибыли в расположение 56-й мотопехотной и 406-й артбригады. По мнению ополченцев, это может быть сигналом к началу эскалации донбасского конфликта.

Руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что в Донбасс прибыли множество иностранных наемников. В их числе - высокопоставленные военные из армий США и Канады, добавил он.

Наемники дислоцированы на позициях 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 406-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил. Они также прибыли в штаб ОТГ "Восток", заявил Безсонов, и вероятно, наемники будут активно участвовать в планировании и проведении украинского наступления на позиции ополчения.

Безсонов подчеркнул, что Киев готовит наступление на ДНР на юге линии соприкосновения сторон. В операции, по данным самопровозглашенной республики, будут принимать участие батальон "Азов" и три бригады ВСУ - пехотная, морпехов и воздушно-десантных войск.

"Тыловое прикрытие, а также зачистку районов, оккупированных этими подразделениями, будут проводить нацисты из "Азова", - добавил глава пресс-службы оперкомандования.

Представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин в свою очередь заявил, что после убийства главы ДНР Александра Захарченко Киев начал разворачивать ударную группировку в районе Мариуполя. Начать боевые действия в нарушение Минских договоренностей украинские силовики могут начать уже 14 сентября, донесла донецкая разведка.

В Луганской народной республике также сообщили, что возле линии соприкосновения возросла активность диверсионно-разведывательных групп ВСУ и снайперов. В народной милиции ЛНР заявили, что киевские силовики хотят спровоцировать ополченцев на ответные действия в период школьного перемирия - вступившего в силу 29 августа, к началу учебного года.

По словам военного эксперта Александра Жилина, в Донбассе может начаться что-то серьезное в любой момент, сообщает ВАН.

"Понимание этого висит в воздухе. Но все зависит от стратегических планов США. Запад давит на Россию из-за Сирии, из-за Ирана, не прекращается и давление из-за Украины. Теракт в Донецке, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко - это звено все той же цепи", - подчеркнул Александр Жилин.

Александр Захарченко погиб в центре Донецка в последний день лета, 31 августа, в возрасте 42 лет. Когда глава ДНР вместе с охраной и спутниками входил в ресторан "Сепар" на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха, прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство без оболочки выбросило пламя и осколки, убив на месте охранника и главу донецких ополченцев и тяжело ранив остальных людей.

Председатель народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин вскоре заявил, что за гибелью Захарченко стоит Украина. "Донецк отомстит за это преступление", - подчеркнул глава народного совета ДНР.

Наутро, 1 сентября, советник лидера ДНР Александр Казаков со ссылкой на результаты допроса подозреваемых сообщил, что организаторами убийства Захарченко были сотрудники Сил специальных операций Украины.

"Мы уже знаем инициатора - это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры",

- подчеркнул Казаков, указав, что задержанные дали показания и сознались в убийстве. Вскоре, однако, пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что в ведомстве отрицают факт своей причастности к убийству Захарченко.

"Мы подтверждаем эту информацию, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями - кто-то что-то делит", - отметила она.

19 августа Государственная пограничная служба Украины получила от руководства страны приказ готовиться к "деоккупации" Донбасса, рассказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. Силовик отметил, что пограничники уже готовятся к восстановлению контроля над украино-российской границей.

"Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса. ГПСУ должна быть готова к взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса, именно на Госпогранслужбу ложится ответственность за восстановление госграницы", - подметил Троян.

В начале августа лидер украинской партии "Батькивщина", бывший председатель правительства Украины Юлия Тимошенко предположила, что Петр Порошенко раздует конфликт в Донбассе, чтобы ввести военное положение и не допустить проведение выборов главы государства, назначенных на март-2019.

Иван Апулеев