National Interest назвал Су-35 "ночным кошмаром" ВВС США

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский портал National Interest назвал российский истребитель Су-35 ночным кошмаром и головной болью для американской авиации в Азиатском регионе. Самолет находится на вооружении у ВВС Китая.

Су-35, по мнению автора публикации, является одним из самых боеспособных истребителей в распоряжении у китайской армии.

Наличие самолетов этого типа значительно укрепляет силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в материале.

Один из лучших

Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, Су-35 относится к категории наиболее мощно вооруженных истребителей в мире.

"Здесь самая современная электроника, два мощнейших двигателя, много аппаратуры, которая позволяет летчику быть в курсе обстановки вокруг самолета, очень эффективная система прицеливания", - рассказал эксперт.

По его словам, на борт можно погрузить восемь тонн вооружения, и это при весе самолета в 19 тонн.

"У самолета 12 узлов подвески для вооружения. Под крыльями он может нести, например, шесть ракет средней дальности, шесть ракет малой дальности. У него целый набор ракет "воздух-земля", есть высокоточные, есть и неуправляемые боеприпасы", - добавил Баранец.

Он отметил, что если сравнить Су-35 с другими военными самолетами по части вооружения, то он находится в передовых рядах мирового авиастроения.

Этими достоинствами объясняется большой интерес многих стран к нему, в том числе стран НАТО, считает полковник.

"На этот самолет положили глаз не только Китай и Малайзия, а давятся в очереди десяток других стран. Уже и турки кинули взор на наш самолет, об этом ведутся разговоры", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что было время, когда от американского F-22 массово отказывались летчики, потому что они задыхались в кабине.

"И у F-35 есть очень серьезные проблемы - был период, когда Пентагон вообще прекратил полеты этих самолетов", - отметил Баранец и добавил, что с Су-35 такого никогда не было.

Характеристики Су-35

Су-35, по кодификации НАТО: Flanker-Е+, - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Его разработал ОКБ Сухого.

Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением наличия стелс-технологии и активной фазированной антенной решетки он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

Су-35 ввели в эксплуатацию в 2014 году. На сегодняшний день на вооружении у российской армии стоят 68 истребителей этого образца.

Россия и Китай в 2015 году подписали контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++.