Су-35 станет седьмым претендентом в конкурсе Минобороны Индии по закупке 114 истребителей

ЦАМТО, 3 сентября. Проект по приобретению 114 новых истребителей на сумму более 20 млрд. долл. (1,4 трлн. рупий) в рамках действующей процедуры оборонных закупок в ближайшее время должен быть рассмотрен правительством Индии и получить первоначальное одобрение.

Кроме того, как сообщает Indian Defense News, к тендерному процессу присоединится седьмой участник – Су-35 компании "Сухой", которая подала заявку на выпущенный в апреле "запрос об информации".

Напомним, что к 6 июля четыре производителя представили предложения по поставке двухдвигательных истребителей (F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing, "Рафаль" французской Dassault, "Тайфун" консорциума Eurofighter и МиГ-35 РСК "МиГ"), еще два претендента предложили однодвигательные истребители ("Грипен E" шведской Saab и F-16 Блок.70 корпорации Lockheed Martin).

Все шесть претендентов участвовали в тендере 2007 года на поставку ВВС Индии 126 средних многоцелевых боевых самолетов (MMRCA), который был отменен в апреле 2015 года. Вместо этого МО Индии приобрело 36 истребителей "Рафаль" компании Dassault, по поводу чего сейчас в Индии разгорается политический скандал.

Согласно источнику Indian Defense News в Министерстве обороны Индии, в конце этого месяца или в начале следующего должно состояться заседание Совета по оборонным закупкам (DAC) под председательством министра обороны Нирмалы Ситхараман, в ходе которого, вероятнее всего, будет рассмотрен вопрос получения "согласия на необходимость закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) в рамках проекта приобретения самолетов.

После получения AoN семи претендентам будет предоставлено три месяца для получения от них ответов с "выражением заинтересованности" EoI (expression of interest) по участию в проекте. Полученные ответы пройдут "техническую оценку", после чего в течение 6-9 месяцев претендентам будут направлены "запросы о предложениях", содержащие уточненные требования к платформе и вооружению.

В запросе о предложениях также будут указаны критерии выбора, в т.ч., будут ли платформы оцениваться по стоимости собственно самолетов или стоимости всего их жизненного цикла, основываясь на 40-летнем сроке эксплуатации или 6000 часах налета.

Платформы вошедших в короткий список претендентов пройдут испытания, за которыми последуют переговоры о стоимости и передаче технологий.

В соответствии с предлагаемым проектом, 18 полностью готовых истребителей будут приобретены у производителя, остальные 96 ед. – произведены по лицензии индийской компанией, выбранной стратегическим партнером в соответствии с "Процедурой закупки продукции оборонного назначения 2016" (DPP-2016). Поставка первых истребителей начнется в течение 36 месяцев после подписания контракта и завершится в течение 60 месяцев.

Согласно "запросу об информации", предлагаемый истребитель должен обеспечить выполнение задач завоевания превосходства в воздухе и противовоздушной обороны. Кроме того, самолеты должны обладать возможностью нанесения ударов, ведения разведки, проведения операций на море, радиоэлектронной борьбы, дозаправки в воздухе других самолетов.

Выбранный производитель должен будет предоставить логистический пакет, обеспечивающий постоянную готовность 75% парка истребителей к боевому применению, средний налет которых составит 150 часов в месяц в течение как минимум 10 лет.

Целью покупки 114 самолетов является увеличение боевого состава ВВС, численность которого снизилась с санкционированных правительством 42-х до 31-й эскадрильи. Ожидается, что к 2022 году это их число сократится до 23-х в результате снятия с вооружения 10-12 эскадрилий устаревших самолетов МиГ-21 и МиГ-27 (в общей сложности около 180-200 ед.).

В этой связи количество закупаемых самолетов в рамках начинающейся тендерной процедуры в дальнейшем может возрасти вдвое.

По оценке командования ВВС, которое ознакомилось с предлагаемыми самолетами в ходе тендера MMRCA, на определение короткого списка претендентов после технической оценки и испытаний потребуется около 24-30 месяцев.

Тем не менее, не известно, сколько времени потребуется министерству для выбора индийского стратегического партнера и завершения всех переговоров об условиях контракта, создании СП и передаче технологий для лицензионной постройки истребителей. По заявлению представителей ВВС, Минобороны еще должно доработать детали создания СП, что также может отрицательно сказаться на сроках поставки истребителей. По мнению источника Indian Defense News, на все процедурные мероприятия может потребоваться 5 лет.

По оценкам, стоимость самого самолета составит около 100 млн. долл., еще около 100 млн. долл. потребуется для закупки вооружения, тренажеров и организации МТО в период жизненного цикла в расчете на один самолет.

Эксперты отмечают, что преимуществом однодвигательных истребителей является то, что они дешевле в закупке и эксплуатации, чем двухдвигательные.