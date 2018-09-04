Enab Baladi (Сирия): Россия объявила о военных учениях в Средиземном море

Минобороны России объявило о масштабных маневрах в Средиземном море, которые начнутся в первую неделю сентября и пройдут с участием десятков военных кораблей и самолетов. Учения пройдут на фоне растущей напряженности между Россией и Америкой на побережье Средиземного моря по причине сирийского конфликта и взаимных угроз, звучащих в последнее время, сообщает сирийское издание Enab Baladi.

В четверг, 30 августа, агентство "Спутник" процитировало заявление министерства о проведении масштабных учений для российских военно-морских и военно-воздушных сил в Средиземном море в период с 1 по 8 сентября.

В заявлении министерства говорится, что учения будут проходить под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в соответствии с планом подготовки российских вооруженных сил.

Маневры пройдут на фоне растущей напряженности между Россией и Америкой на побережье Средиземного моря по причине сирийского конфликта и взаимных угроз, звучащих в последнее время.

Кремль объяснил российские маневры в Средиземном море присутствием тысяч "террористов" в провинции Идлиб, как было упомянуто в его заявлении.

Согласно заявлению, в воздушных маневрах будут участвовать около 30 российских самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Tу-160, а также подводные лодки Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ российских военно-морских сил.

Министерство отметило, что в предстоящих учениях помимо прочего примут участие более 25 кораблей под руководством крейсера "Маршал Устинов".

С помощью этих манёвров Россия стремится продемонстрировать свою военную мощь на побережье Средиземного моря и отправить многочисленные послания, наиболее важным из которых является ответ на американские угрозы после обострения противоречий между двумя сторонами за последние несколько дней.

Более десятка российских военных кораблей направились к сирийскому побережью, согласно информации, полученной с наблюдательного пункта в проливе Босфор. В частности, сообщается, что около 13 российских военных кораблей пересекли пролив по направлению к Сирии.

Министерство обороны России заявило, что заметило в Средиземном море американский эсминец, вооруженный 28 ракетами "Томагавк". Ведомство считает, что Вашингтон со своими союзниками - Францией и Великобританией - готовится нанести удар по Сирии, укрепляя свой военный флот в Средиземном море в рамках подготовки к химической провокации в Идлибе.

Однако Вашингтон опроверг российские обвинения и предупредил Москву о возможных последствиях нападения на провинцию Идлиб и использования химического оружия, а также заявил, что не имеет отношения к каким-либо атакам, разве что ситуация потребует обратного.

В последнее время усилились международные опасения касательно начала военной кампании против последних опорных пунктов оппозиции в северо-западной Сирии со стороны сирийского режима. При этом силы Асада уже мобилизуют военные подкрепления в окрестностях Идлиба, чтобы в ближайшие дни начать операцию.

Запад предупреждает о возможной гуманитарной катастрофе в Идлибе на фоне того, что Москва готовится к химической атаке в этом регионе, обвиняя оппозиционные фракции и "белые каски" в ее организации, а также обвиняя Запад в подготовке к военному удару по сирийскому режиму под этим предлогом.

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