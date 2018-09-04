Войти
04.09.2018
ИноСМИ

Enab Baladi (Сирия): Россия объявила о военных учениях в Средиземном море

664
0
0
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков патрулирует восточное побережье Средиземного моря
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков патрулирует восточное побережье Средиземного моря.
Источник: © AP Photo, Vladimir Isachenkov

Минобороны России объявило о масштабных маневрах в Средиземном море, которые начнутся в первую неделю сентября и пройдут с участием десятков военных кораблей и самолетов. Учения пройдут на фоне растущей напряженности между Россией и Америкой на побережье Средиземного моря по причине сирийского конфликта и взаимных угроз, звучащих в последнее время, сообщает сирийское издание Enab Baladi.


В четверг, 30 августа, агентство "Спутник" процитировало заявление министерства о проведении масштабных учений для российских военно-морских и военно-воздушных сил в Средиземном море в период с 1 по 8 сентября.

В заявлении министерства говорится, что учения будут проходить под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в соответствии с планом подготовки российских вооруженных сил.

Маневры пройдут на фоне растущей напряженности между Россией и Америкой на побережье Средиземного моря по причине сирийского конфликта и взаимных угроз, звучащих в последнее время.

Кремль объяснил российские маневры в Средиземном море присутствием тысяч "террористов" в провинции Идлиб, как было упомянуто в его заявлении.

Согласно заявлению, в воздушных маневрах будут участвовать около 30 российских самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Tу-160, а также подводные лодки Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ российских военно-морских сил.

Министерство отметило, что в предстоящих учениях помимо прочего примут участие более 25 кораблей под руководством крейсера "Маршал Устинов".

С помощью этих манёвров Россия стремится продемонстрировать свою военную мощь на побережье Средиземного моря и отправить многочисленные послания, наиболее важным из которых является ответ на американские угрозы после обострения противоречий между двумя сторонами за последние несколько дней.

Более десятка российских военных кораблей направились к сирийскому побережью, согласно информации, полученной с наблюдательного пункта в проливе Босфор. В частности, сообщается, что около 13 российских военных кораблей пересекли пролив по направлению к Сирии.

Министерство обороны России заявило, что заметило в Средиземном море американский эсминец, вооруженный 28 ракетами "Томагавк". Ведомство считает, что Вашингтон со своими союзниками - Францией и Великобританией - готовится нанести удар по Сирии, укрепляя свой военный флот в Средиземном море в рамках подготовки к химической провокации в Идлибе.

Однако Вашингтон опроверг российские обвинения и предупредил Москву о возможных последствиях нападения на провинцию Идлиб и использования химического оружия, а также заявил, что не имеет отношения к каким-либо атакам, разве что ситуация потребует обратного.

В последнее время усилились международные опасения касательно начала военной кампании против последних опорных пунктов оппозиции в северо-западной Сирии со стороны сирийского режима. При этом силы Асада уже мобилизуют военные подкрепления в окрестностях Идлиба, чтобы в ближайшие дни начать операцию.

Запад предупреждает о возможной гуманитарной катастрофе в Идлибе на фоне того, что Москва готовится к химической атаке в этом регионе, обвиняя оппозиционные фракции и "белые каски" в ее организации, а также обвиняя Запад в подготовке к военному удару по сирийскому режиму под этим предлогом.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Ил-38
Су-30
Су-33
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
Химоружие
Похожие новости
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
03.09.2018
Эффект присутствия. Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море
31.08.2018
Россия проведет учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов
31.08.2018
В Минобороны рассказали подробности об учениях в Средиземном море
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.09 14:52
  • 24
У американского F-35 нашли серьезную уязвимость
  • 04.09 14:48
  • 2
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
  • 04.09 14:43
  • 1612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 13:51
  • 1
Су-35 станет седьмым претендентом в конкурсе Минобороны Индии по закупке 114 истребителей
  • 04.09 13:43
  • 3
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
  • 04.09 13:42
  • 7
S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов
  • 04.09 13:42
  • 2
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 04.09 13:14
  • 46
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 04.09 12:53
  • 7
Дырка в "Союзе" выявила деградацию космической отрасли в России
  • 04.09 12:03
  • 10
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 04.09 11:54
  • 3
На пути к пятому и шестому поколению. Павел Булат.
  • 04.09 09:46
  • 50
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 04.09 09:22
  • 4
Корпорация Boeing победила в тендере ВМС США на палубный беспилотный самолет-заправщик MQ-25A
  • 04.09 08:55
  • 33
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 04.09 08:46
  • 35
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны