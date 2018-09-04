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04.09.2018
Военное обозрение

СМИ: В России создаётся конвертоплан для нужд ВДВ

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Информационная служба РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, сообщает о планах по созданию в нашей стране десантного конвертоплана. Техническое задание для такого вида военной техники готовится в Воздушно-десантных войсках.

Источники информационного агентства отмечает, что на данный момент изучается возможность эксплуатации конвертопланов по доставке десанта в район боевых действий. Опытно-конструкторская документация по проекту десантного конвертоплана должна быть открыта уже к концу сентября – после получения техзадания.

В прошлом месяце в СМИ прошла информация об успешном испытании беспилотного конвертоплана. Он разрабатывается по заказу Минобороны РФ. Об испытания сообщил ректор КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технический университет). Дальность полёта этого беспилотного гибрида самолёта и вертолёта составляет около 100 км, скорость – до 140 км/ч. Аппарат, как отмечено, может быть применён и гражданской сфере, включая сферу нефтедобывающей отрасли и сельское хозяйство.

В нашей стране первые идеи по созданию того, что сегодня принято называть конвертопланами, были озвучены ещё в 20-х годах прошлого века. В то время они именовались "геликоптеры-аэропланы". Один из авторов проекта такого геликоптера-аэроплана - Борис Юрьев.

Википедия

Сегодня конвертопланы (Bell V-22 Osprey) находятся на вооружении армии США и применяются в том числе и для высадки десанта.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Минoбороны РФ
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