Су-35 введён в борьбу за индийский рынок. Нью-Дели: А Китай купил именно Су-35

Индийские СМИ публикуют сообщения о том, что правительство страны готовится представить документ, одобряющий закупку для нужд ВВС Индии 114 новых истребителей иностранного производства. Общая сумма, которую из индийского бюджета собираются потратить на заключение контрактов по военным самолётам, составляет около 20 млрд долларов.

Издание The Economic Times сообщает о том, что до недавнего времени в Нью-Дели рассматривали предложения от зарубежных поставщиков по шести вариантам истребителей. Список соискателей выглядит следующим образом:

F/A-18 и F-16 (США), Gripen-E (Швеция), MиГ-35 (Россия), Eurofighter Typhoon (ЕС) и Rafale (Франция). При этом предпочтение отдавалось именно Rafale.

Теперь становится известно, что Индия включает в расширенный список и истребители компании "Сухой" (Россия). Речь идёт о новейших российских истребителях Су-35.

Минобороны РФ

Примечательно, что включение Су-35 в список самолётов, которые могут быть законтрактованы Индией, произошло на фоне демонстрации этих истребителей Китаем. КНР подписал соглашение с российским производителем и первую партию Су-35 уже получил.

Вообще, в Индии болезненно относятся к тому, что у Китая то или иное вооружение, в том числе закупленное у РФ, есть, а у Нью-Дели нет. Аналогичная ситуация складывается и вокруг ЗРК С-400, закупать которые у России индийской стороне фактически пытаются запретить американские "партнёры".

Эксперты в Индии отмечают, что на сегодняшний день в ВВС страны эксплуатируются различные иностранные истребители – в большинстве своём российские, включая Су-30МКИ и МиГ-29. Отмечено, что если предпочтение будет отдано, например, французским "Рафалям", то это станет "логистическим кошмаром". В частности, сообщается, что потребуются дополнительные средства не только для подготовки индийских лётчиков, но и для технического обслуживания этих самолётов, кооперироваться по производству которых с Нью-Дели французским производителем пока не проявлено особого желания. Мало того, ВВС Индии понадобится строить три новых авиабазы с абсолютно новой инфраструктурой. А на эти нужды средства из бюджета пока выделять не собираются.