Ночной кошмар: американский эксперт рассказал о китайском Су-35

Истребитель Су-35, поступивший на вооружение ВВС НОАК, является ночным кошмаром и головной болью американской авиации в Азии, приводит National Interest мнение американского эксперта.

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Су-35-многоцелевой истребитель, способный на воздушный бой и точный удар по наземным и надводным целям. В настоящее время авиационные войсковые части ВВС НОАК вооружены истребителями Су-35,

приводит автор заявление представителя Минобороны Китая Ву Цянь, сделанное в апреле текущего года.

Наличие Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+) – одного из самых боеспособных истребителей в мире, делает китайские ВВС значительно сильнее, пишет эксперт.

Он также указывает на опасность для ВВС США и их союзников новой китайской ракеты PL-15 ("воздух-воздух"), которой может вооружаться Су-35.

По словам автора, данный тандем китайской ракеты и самолета российского производства очень опасен для американских воздушных заправщиков и авиационных комплексов дальнего обнаружения и наведения (AWACS), имеющих решающее значение для проведения американскими силами операций в этом регионе.

Напомним, договор на поставку 24 истребителей С-35 поколения 4++ был заключен между Москвой и Пекином в 2015 году. Су-35 вплотную приближен к самолету 5 поколения. За исключением наличия активной фазированной антенной решетки и технологии малой заметности истребитель удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к машинам следующего поколения.