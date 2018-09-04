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04.09.2018
Интерфакс-АВН

Герасимов поручил командирам всех уровней не нарушать регламент служебного времени в войсках - СМИ

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Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Архивное фото
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов предписал командующим родами войск и военными округами, главкомам видов вооруженных сил прекратить нарушения распорядка дня в отношении подчиненных военнослужащих.

"Командирам отныне запрещено проводить служебные совещания в ночное время, выходные и праздники, поручено прекратит практику задержания военнослужащих на службе "до убытия руководства", а также исключить их пребывание на рабочих местах во внеслужебное время без необходимости", - сообщает "Коммерсант", ссылаясь на письмо №312/2/6382, направленное в войска 17 августа.

По данным издания, наиболее сложная обстановка сложилась в войсках Южного и Центрального военных округов, в Главном командовании Воздушно-космических сил. Оно отмечает, что поводом для выборочной проверки положения дел на местах стало большое число обращений военнослужащих в центральный аппарат ведомства, большинство жалоб было связано с ненормированным рабочим днем и сложностями при получении полагающихся выходных.

Контроль за выполнением этого предписания возложен на Национальный центр управления обороной.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Персоны
Герасимов Валерий
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