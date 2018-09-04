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04.09.2018
Lenta.ru

Су-35 назвали худшим кошмаром ВВС США

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Су-35
Су-35.
Источник: Антон Балашов / РИА Новости

Журналисты американского издания The National Interest назвали российский истребитель Су-35 худшим кошмаром американских ВВС.

Су-35 поступил на вооружение Китая и, по мнению издания, является одним из самых боеспособных истребителей китайских ВВС. Указывается, что наибольшие проблемы для американских ВВС представляют новейшие китайские ракеты PL-15, которые могут быть установлены на Су-35.

"Если дело дойдет до столкновения, Су-35 может занять видное место в любой попытке Китая подчинить Тайвань. Он является лучшим истребителем НОАК, разве что истребитель-невидимка J-20 его превосходит, но он вряд ли будет использоваться в ближайшее время, — отмечается в статье. — Вооружившись ракетой большой дальности типа "воздух-воздух", он может атаковать американские самолеты-заправщики и другие вспомогательные самолеты".

Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 стоимостью около 2,5 миллиарда долларов был заключен в ноябре 2015 года. С осени 2016-го в Подмосковье велось обучение китайского летно-технического персонала, а 26 декабря стало известно о передаче первых четырех истребителей.

03.09.2018
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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Продукция
J-20
Су-35
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