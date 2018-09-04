Самолеты дальней и морской авиации отработали дозаправку в воздухе над Средиземным морем

Этот элемент полетного задания является одним из самых сложных, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Экипажи самолетов морской и дальней авиации совместно отработали учебно-боевые упражнения над Средиземным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках масштабного учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море все задействованные самолеты морской и дальней авиации прибыли в пункт проведения учения <...> Летчики отработали один из самых сложных элементов полетного задания - дозаправка самолетов в воздухе. Экипажи Су-30СМ морской авиации ВМФ России выполняли плановые полеты над акваторией Средиземного моря", - сообщили в российском военном ведомстве.

Дозаправка топливом в воздухе является обязательным видом летной подготовки и считается одной из самых сложных задач, отметили в Минобороны. "Выполнение этого задания требует от экипажей высокого профессионализма и психологической устойчивости. На высоте от 2 тыс. м до 8 тыс. м экипажи Су-30СМ подлетали к самолету Ил-78 на скорости от 500 до 550 км/ч и проводили дозаправку. При этом был выдержан строй на дистанции до 20 м", - рассказали в Минобороны.

Как сообщил ранее журналистам главком ВМФ России Владимир Королев, 26 кораблей ВМФ, включая две подлодки, а также 34 самолета Воздушно-космических сил проведут с 1 по 8 сентября в Средиземном море беспрецедентные по масштабу плановые учения. В рамках маневров, отмечал главком, планируется провести практические ракетные стрельбы.