ПВО российской базы в Абхазии, авиация и корабли уничтожили условные ракеты в Черном море

При этом целями выступили бомбардировщики Су-24М

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Противоракетный рубеж обеспечили расчеты ПВО российской военной базы в Абхазии совместно с кораблями и авиацией Черноморского флота в ходе межвидовых учений. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Подразделения российской военной базы в Абхазии вместе с кораблями и авиацией Черноморского флота отразили массированную условную атаку крылатых ракет у восточного берега Черного моря", - отметил Астафьев.

Он уточнил, что в ходе межвидовых учений расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Оса-АКМ" обнаружили и уничтожили условные крылатые ракеты над водной поверхностью. При этом условными целями выступили бомбардировщики Су-24М.

В учениях системы ПВО российской базы в Абхазии были привлечены два корабля ЧФ, а также два звена морской авиации.

Позже по вводной команде войсковые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы базы на местном полигоне Гудаута создали защитный купол против боевых дронов.

В учениях ПВО приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.