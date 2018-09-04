Эксперт прокомментировал публикацию Handelsblatt про учения "Восток-2018"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. России нет нужды оправдываться за учения "Восток-2018", так как в ходе них отрабатывается чисто оборонительный сценарий, и ни о какой агрессии речи быть не может, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее немецкое издание Handelsblatt опубликовало материал, в котором сообщается, что Россия показывает НАТО свою военную мощь, проводя ряд военных учений, в том числе "Восток-2018" совместно с Китаем. Издание отмечает, что по своему размаху эти маневры сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны, и приводит мнения экспертов, которые полагают, что такими масштабными учениями Россия посылает миру мощный сигнал, при этом воплощая в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

"В ходе учений отрабатывается чисто оборонительный сценарий операции, поэтому ни о какой агрессии, ни о какой подготовке к войне речи быть не может. Это стандартные учения, которые заранее были анонсированы, на них были приглашены военные атташе стран-членов НАТО, хотя мы не обязаны были это делать, учитывая, что они проходят за Уралом, но, тем не менее, для открытости мы их пригласили", - сказал Коротченко.

Он отметил, что масштаб мероприятий боевой подготовки беспрецедентный, но и вызовы в современном мире также весьма серьезны. "Мы отрабатываем весь комплекс необходимых мер по обеспечению обороны России и ее готовность реагировать на любые вызовы и угрозы. Нам нет необходимости рефлексировать или оправдываться за что-либо, поэтому какие-то оценки и суждения нам не интересны", - уточнил эксперт.

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

Как сообщалось ранее, в маневрах примут участие около 300 тысяч военнослужащих и более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников.