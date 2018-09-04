Экологические подразделения ТОФ собрали и подготовили к вывозу с острова Врангеля более 220 т различного мусора

ЦАМТО, 3 сентября. На острове Врангеля, на территории государственного заповедника, продолжается работа экологического подразделения ТОФ, на которое возложены задачи по очистке территории и вывозу из Арктики отслужившего свой срок военного имущества, оборудования и бытового мусора для последующей утилизации.

К работам привлечено около 50 военнослужащих и гражданских специалистов флота, а также более 10 ед. техники.

На текущий момент уже собрано и подготовлено к вывозу с этих территорий более 220 т различного мусора, в том числе старых емкостей из-под горюче-смазочных материалов. Все отходы с помощью килекторного судна ТОФ будут доставлены на материк для последующей переработки.

В текущем году экологические мероприятия на острове Врангеля планируется завершить к началу ноября, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.