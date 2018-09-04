ЦАМТО, 3 сентября. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" в рамках дальнего похода начал переход по Северному морскому пути. УК "Перекоп" впервые в истории прошел Берингов пролив, разделяющий два материка – Евразию и Северную Америку.

После захода в главную базу подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке, УК "Перекоп" продолжил дальний поход, завершил переход через Тихий океан, преодолел Берингов пролив и вышел в Северный Ледовитый океан. С выходом в Чукотское море экипаж корабля и курсанты начали свой первый переход через Северный морской путь в порт Североморск.

На борту учебного корабля находятся около 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова, проходящих морскую практику.

Ранее учебный корабль "Перекоп" в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток. Корабль прошел через 3 океана и 16 морей, преодолев около 20 тыс. морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые – Папуа-Новую Гвинею. В столицу Приморья корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился из Владивостока в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский и далее в Северный Ледовитый океан. Старшим похода является начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает пресс-служба Западного военного округа.