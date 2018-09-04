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04.09.2018
РИА Новости

В пяти регионах ЮВО стартовали масштабные учения тыла

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Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото
Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа стартовали одновременно на территории Волгоградской и Астраханской областей, в Дагестане, Северной Осетии и Крыму, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В учении задействовано более 5 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники", - сказал он.

В ходе учений тыла войска ЮВО отработают более сотни специальных задач боевого обеспечения. В Волгоградской области на общевойсковом полигоне "Прудбой" подразделения железнодорожного соединения и соединения МТО организуют переправу механизированных колонн тяжелой военной техники по наплавному мосту, а также установят железнодорожное сообщение через реку Волга для переброски железнодорожного эшелона и бронепоезда.

На астраханском полигоне "Ашулук" подразделения МТО отработают транспортно-боевое обеспечение ракетных соединений, в том числе оперативно-тактическими баллистическими и крылатыми ракетами.

На Каспии суда обеспечения доставят горюче-смазочные материалы на берег в район боевых действий общевойсковых подразделений и морской пехоты. Также в акватории Каспийского моря будет отработана доставка и зарядка боевых кораблей крылатыми ракетами "Калибр".

На горном полигоне "Дарьял" в Северной Осетии соединения МТО отработают проведение комплексного обеспечения мотострелковых частей в условиях общевойскового боя в горных условиях. В Крыму подразделения тыла Черноморского флота выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению корабельной группировки.

Специальные учения МТО ЮВО пройдут в едином замысле с двусторонними ротными тактическими учениями.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях округа в период с 20 августа по 15 сентября проводятся двусторонние ротные тактические учения совместно с тактико-специальными учениями родов войск. В рамках учений отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров - в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, а также в ближней морской зоне, как днем, так и ночью.

В учениях на территории округа ежедневно принимают участие более 6 тысяч военнослужащих и задействовано около 2 тысяч единиц военной техники.

03.09.2018
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