Новейший "летающий радар" А-100 скоро выйдет на госиспытания

Свой первый полет многофункциональный авиационный комплекс уже совершил, отметил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 30 августа. /ТАСС/. Многофункциональный авиационный комплекс А-100 в скором времени должен начать государственные испытания, сообщил журналистам в четверг заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Первый полет А-100 уже произошел. Скоро эта машина выходит на государственные испытания. Мы уверены, что это будет очень хороший самолет, отвечающий самым современным требованиям", - сказал он, не уточнив сроки начала госиспытаний.

Криворучко отметил, что в работе по созданию новейшего "летающего радара" конструкторы столкнулись с рядом технических сложностей, "которые сейчас решаются".

Многофункциональный авиационный комплекс А-100 "Премьер" - новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе Ил-76МД-90А и оснащенный новым двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой.

Как сообщили в Минобороны РФ, "этот комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении".

"Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения", - рассказали в Минобороны.

Первый полет летающей лаборатории А-100 состоялся 20 ноября 2017 года.

Самолеты А-50У

Минобороны в этом году получит два модернизированных самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-50У, сообщил также Криворучко.

"Проводится очень серьезный комплекс модернизации. Очередные два самолета мы получим в этом году, а в дальнейшем работа по модернизации всех строевых машин, находящихся в частях, также будет продолжена", - сказал он в ходе посещения Таганрогского авиационного научно- технического комплекса имени Г. М. Бериева.

Под руководством замглавы оборонного ведомства в Таганроге состоялось выездное совещание, на котором обсуждались вопросы текущего хода испытаний летающего "радара" А-100, глубокой модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и противолодочных самолетов Ту-142, модернизации строевых самолетов А-50 в облик А-50У.

Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.