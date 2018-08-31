Минобороны может сменить организацию по утилизации снарядов на арсенале в Пугачеве

Земельный участок, на котором располагалась бывшая войсковая часть ведомства, могут также передать в муниципальную собственность

ИЖЕВСК, 30 августа. /ТАСС/. Минобороны России рассматривает возможность смены организации по сбору и утилизации взрывоопасных предметов (ВОП) на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии, где в мае возник пожар и сдетонировали оставшиеся после ЧП в 2011 году снаряды. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

"Вопрос по поиску, сбору и уничтожению взрывоопасных предметов находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации. В настоящее время министерством обороны прорабатывается вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с ООО "Специальные технологии" или выбору иной организации, которая будет осуществлять сбор и утилизацию ВОП", - сказал он.

Семенов уточнил, что работы по очистке технической территории до настоящего времени осуществляло ООО "НПФ Специальные технологии" на основании договора, заключенного между Минобороны России и ООО "Вторметалл" в 2017 году и дополнительного соглашения к договору, заключенного в 2017 году, согласно которому обязательства ООО "Вторметалл" были переданы ООО "НПФ Специальные технологии".

Прокурорская проверка

Семенов сообщил агентству, что проверка деятельности исполнителя работ по очистке не входит в компетенцию регионального кабинета министров. Тем не менее, по его словам, вопрос противопожарной безопасности технической территории арсенала рассматривался на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства региона, и в адрес ООО "НПФ Специальные технологии" направлялись соответствующие рекомендации. "Ввиду отсутствия информации об исполнении рекомендаций комиссии ООО "НПФ Специальные технологии" в апреле 2018 году правительством Удмуртской Республики было направлено обращение в адрес военного прокурора Ижевского гарнизона о принятии им мер прокурорского реагирования", - сказал глава правительства.

В ответном письме прокурор ижевского гарнизона сообщил, что обращение было направлено в прокуратуру Удмуртии, а военной прокуратурой Ижевского гарнизона начата проверка исполнения должностными лицами учреждений Минобороны России обязанностей по содержанию территории арсенала надлежащем противопожарном состоянии.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии обратились к Министерству обороны с просьбой о выделении сил и средств на завершение работ по разминированию бывшего полигона в Пугачево. Планировалось, что в августе там начнут работу инженерные войска. По данным пресс-службs администрации Малопургинского района, работы по утилизации боеприпасов на территории бывшего военного полигона в удмуртском поселке Пугачево были приостановлены с начала июля этого года.

Процедура смены собственника

Семенов добавил, что земельный участок, на котором располагалась бывшая войсковая часть номер 86696 Минобороны села Пугачево, может быть передан в муниципальную собственность после полной очистки арсенала от оставшихся там после пожара в 2011 году взрывоопасных предметов.

"Принятие в собственность муниципального образования земельных участков возможно только после полной очистки территории 102-го арсенала хранения Минобороны России от взрывоопасных предметов", - сказал он.

Семенов добавил, что процедура смены собственника возможна только при наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности военного объекта - всей территории 102-го арсенала хранения Минобороны России, а также решения ведомства о передаче земельного участка и согласия муниципального образования принять его в собственность.

По его словам, сейчас земельный участок, расположенный в непосредственной близости к селу Пугачево Малопургинского района Удмуртии, предоставлен в бессрочное пользование войсковой части.

Увеличение числа военнослужащих

Семенов также сообщил, что Центральный военный округ (ЦВО) может увеличить число военнослужащих, охраняющих территорию бывшего арсенала у поселка.

"ЦВО МО РФ прорабатывается вопрос возможности увеличения численности военнослужащих, осуществляющих охрану территории бывшего арсенала", - сказал он.

По его словам, в ответ на соответствующее обращение главы Удмуртии Александра Бречалова командующим войсками Центрального военного округа генерал-лейтенантом Александром Лапиным были направлены 28 военных инженеров с одной единицей спецтехники и трое военных полицейских для охраны технической территории, расформированной в 2011 году войсковой части 86696 в Пугачеве. Также от войск ЦВО планировалось выделить одну группу разминирования.

Семенов сообщил, что в июне этого года правительство региона обратилось в адрес командующего войсками округа с просьбой усилить группировку сил и средств по охране территории бывшей воинской части, а также продлить срок пребывания прикомандированных военнослужащих. "В ответном письме ЦВО МО РФ сообщило, что срок пребывания личного состава военнослужащих от войск ЦВО продлен", - сказал он.

16 мая на территории бывшего военного полигона в Малопургинском районе Удмуртии западнее населенного пункта Пугачево возник пожар с детонацией снарядов, которые остались там с момента пожара в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка, на следующий день пожар локализовали на площади в 300 га. Полностью пожар удалось потушить 22 мая. По оценкам экспертов, на территории может оставаться 2-3 млн взрывоопасных предметов.