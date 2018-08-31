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31.08.2018
ТАСС

Минобороны: США не пропускают гуманитарные грузы для сирийских беженцев в лагерь "Рукбан"

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Михаил Мизинцев
Михаил Мизинцев.
Источник: МО РФ

Генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что из-за позиции американских военных в тяжелых условиях находятся более 70 тыс. человек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты препятствуют доступу гуманитарных конвоев в лагерь беженцев "Рукбан", заявил в четверг руководитель Национального центра управления обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Особую обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере беженцев "Рукбан", где из-за позиции американской стороны, препятствующей доступу гуманитарных конвоев в лагерь беженцев, в тяжелых условиях находятся более 70 тыс. человек, а также укрываются террористы", - сказал Мизинцев на совместном заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на сирийскую территорию.

Ранее Мизинцев сообщил, что Минобороны РФ обратилось в МИД России с просьбой активизировать работу с США для облегчения ситуации в сирийском лагере беженцев "Рукбан".

30.08.2018
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принадлежат ТАСС
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