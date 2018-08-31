Учения ВМФ в Средиземноморье не связаны с ситуацией в Идлибе, заявили в МИД

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что предстоящие учения ВМФ РФ в Средиземном море не связаны с ситуацией в сирийском Идлибе, это плановые маневры.

Сирийская провинция Идлиб на севере страны остается единственной, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Там создана зона деэскалации конфликта, куда могут переместиться боевики, которые отказались примириться и добровольно сложить оружие, а также их семьи.

"Не думаю, что это связано. Я слышал, что это плановые тренировки, учения. В любом случае Идлиб находится не на побережье Средиземного моря", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, не связаны ли предстоящие учения и эскалация вокруг Идлиба.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Средиземном море с 1 по 8 сентября пройдет масштабное учение группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

Сирийская провинция Идлиб на севере страны остается единственной, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Там создана зона деэскалации конфликта, куда могут переместиться боевики, которые отказались примириться и добровольно сложить оружие, а также их семьи.

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