И швец, и жнец, и на дуде игрец. Версия ракеты "БраМос" для субмарин уже создана

Совместная российско-индийская универсальная ракета "БраМос" получила свою версию для подводных лодок. В компании Brahmos Aerospace, занимающейся разработкой этой ракеты, заявили, что версия для субмарин фактически создана, но у индийского флота нет подходящих для ее применения подводных лодок. Об этом рассказал управляющий содиректор компании с российской стороны Александр Максичев, передает РИА Новости.

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Созданная для применения с подводных лодок версия крылатой ракеты "БраМос" предназначена для субмарин с вертикальными пусковыми установками, но принять ее на вооружение Индия не может, так как в составе подводных сил индийского флота таких подлодок нет, а через торпедные аппараты эта версия ракеты запускаться не может. В настоящее время Индия объявила тендер на закупку шести новых подводных лодок, возможно, что с учетом применения на них российско-индийской ракеты. В тендере участвует и Россия, которая предлагает для ВМС Индии субмарины проекта 636 и 1650 "Амур".

Универсальная крылатая ракета "БраМос" в настоящее время стоит на вооружении индийских войск береговой обороны и надводных кораблях ВМС. Кроме того, создана авиационная версия для применения с Су-30МКИ ВВС Индии. Недавно было объявлено, что началась разработка версии мини-ракеты "Брамос" для применения на МиГ-29 индийских ВВС.