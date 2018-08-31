Military Times (США): Родина перестала быть убежищем на фоне растущих угроз со стороны равных противников

В статье выражается озабоченность, что из-за стремительного развития новых видов вооружений в России и Китае, США теряют свои естественные и военные преимущества. Автор приводит мнение высокопоставленных американских военных, называющих эти две страны равными по силе соперниками Соединенным Штатам.

"Америка больше не является [надежным] убежищем", считает четырехзвездочный генерал, глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Терренс О'Шонесси (Terrence O'Shaughnessy).

Генерал завершил свою речь на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии в Новом Орлеане в эти выходные предупреждением о том, что материковая часть США в эпоху конкуренции великих держав не является недосягаемой. Равные по силе противники изучают оборону США по нескольким направлениям, и территория США находится в пределах их видимости.

"Мы меняем наш подход к обеспечению безопасности, - сказал он. - Раньше мы думали, что окруженные океанами и дружественными странами на севере и на юге мы в безопасности, однако сейчас ситуация меняется, наши противники уже в состоянии протянуть руку и дотронуться до нас".

Эта проблема согласуется с новой стратегией национальной обороны, предложенной министром обороны Джимом Мэттисом (Jim Mattis), согласно которой равные противники рассматриваются как более серьезные угрозы, чем повстанческие силы нижнего уровня, подобные тем, которые наблюдались в Ираке и Афганистане за последнее десятилетие.

По мнению О'Шоннеси и Мэттиса, эти равные по силе соперники - Россия и Китай. "Нам нужно к нашей безопасности не так, как раньше. Это означает, что нам нужно фундаментально переосмыслить систему национальной обороне, необходимо знать, как мы будем защищаться от равного по силе противника", - сказал О'Шонесси.

"Хорошим примером [нового подхода] является установка на истребители F-16 новых радаров с активной фазированной антенной решеткой AESA, и мы добиваемся прогресса в этом", - добавил он.

Военно-воздушные силы первоначально выбрали эту систему для модернизации 72-ух F-16 Falcon Национальной гвардии. Эти системы не нужны для выполнения миссии перехвата, например, угнанного авиалайнера. Новые радары предназначены для обнаружения и отслеживания большего количество целей (в том числе крылатых ракет). Они делают это быстрее и на больших расстояниях [чем предыдущие системы]. Кроме того, радар AESA способен работать в зоне действия РЭБ противника.

Примером возможностей, которые способны преодолевать оборону США, являются российские гиперзвуковые ракеты. Согласно мартовскому выступлению президента России Владимира Путина, такая ракета якобы может подниматься по дугообразной траектории высоко в атмосферу - выше, чем межконтинентальная баллистическая ракета, тем самым избегая опасности быть перехваченной существующими системами ПВО.

Предупреждения могут показаться ужасными, но они отражают меняющуюся реальность, поскольку конфликты теперь возможны там, там они раньше не происходили, считает начальник штаба ВВС США генерал Дейв Голдфейн (Dave Goldfein). "Вероятно, нам опасно считать нашу территорию убежищем. Есть несколько новых областей, в которых наши противники [активно] работают: киберпространство и космос", - сказал Голдфейн в интервью Military Times.

Он добавил, что новая стратегия не обязательно означает, что американские военные возвращаются к менталитету холодной войны, но важно понимать, что противники в традиционных преимуществах Америки ищут слабые места. "Наши конкуренты изучили, как мы сражаемся, работаем, куда инвестируем, как тренируемся, чтобы отнять у нас эти преимущества", - сказал Голдфейн.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Кайл Ремпфер (Kyle Rempfer)