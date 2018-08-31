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31.08.2018
ЦАМТО

В Москве прошла встреча министра обороны России с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая

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Флаги России и Китая. Архивное фото
Флаги России и Китая. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 30 августа. В Москве прошла встреча министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цзочэном.

Приветствуя Ли Цзочэна в Национальном центре управления обороной, глава российского военного ведомства отметил высокий уровень двусторонних отношений.

"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично развиваться. Регулярные контакты лидеров наших стран служат ориентиром для развития стратегического партнерства, включая взаимодействие в оборонной сфере", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны Российской Федерации также отметил, что во время визита в Россию начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР уже провел содержательную беседу с начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и принял участие в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые принимали участие в совместном антитеррористическом командно-штабном учении "Мирная миссия-2018".

По заявлению генерала армии Сергея Шойгу, данное учение стало эффективной формой совместной боевой подготовки армий стран членов ШОС.

"Вчера вы имели возможность наблюдать за активной фазой учения "Мирная миссия-2018", которое стало эффективной формой совместной боевой подготовки для армий стран-членов ШОС", – сказал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу также поблагодарил Ли Цзочэна за решение направить воинский контингент Народно-освободительной армии Китая на учение "Восток-2018", которое являются крупнейшими за последние 40 лет.

Глава Минобороны выразил надежду, что дальнейшая работа начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая в ходе визита в Россию послужит развитию отношений двух стран в оборонной сфере.

В свою очередь, Ли Цзочэн передал Сергею Шойгу искренние слова благодарности за плодотворное двустороннее военное сотрудничество от военно-политического руководства Китая.

"Как коллега я выражаю Вам и Вооруженным Силам России безмерное уважение. Вы добились огромных успехов", – сказал Ли Цзочэн, отметив, что об этих успехах очень хорошо знают не только в китайской армии.

Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР также подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют особенно высокие результаты в последние годы.

"Под Вашим руководством в Вооруженных Силах России проводятся внезапные проверки, стратегические учения, Армейские международные игры. Особенно хорошо Вооруженные силы РФ зарекомендовали себя и завоевали высокую оценку в ходе операции по борьбе с международным терроризмом в Сирии", – цитирует Ли Цзочэна Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

30.08.2018
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