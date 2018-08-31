Стрельбу "ракетными" пулями показали на видео

В США энтузиасты-оружейники из команды TAO Fledermaus разработали и провели испытания нескольких ракетных пуль, которые почти в два раза больше, чем обычные. Снятые на видео результаты тестов они выложили в социальные сети.

Внешне пули, отпечатанные на 3D-принтере, напоминают пробки от игристого вина, но полые внутри, так как там располагается реактивный заряд. Испытательные стрельбы, проводившиеся на дистанции пять и десять метров, показали низкую эффективность подобных боеприпасов.

Прежде всего точность - ракетопули отклонялись от цели. На дистанции пять метров отклонение, если судить по видеозаписи, составило около 10 сантиметров. С увеличением расстояния стрелку приходилось вносить поправку. Пробивная способность тоже оставляет желать лучшего. На небольших дистанциях ракетная пуля легко пробивала пластиковую канистру с водой и плиту ДСП, но стоило увеличить дистанцию, как пробивная способность снижалась. Тем не менее, энтузиасты-оружейники остались довольны тестами.

Кстати В 1960-х годах в США был разработан уникальный ракетный пистолет- Gyrojet. В ходе испытаний при стрельбе на дальность 55 метров энергия ракеты превышала энергию пули, выпущенной из пистолета Кольт M1911. Однако недостатки оружия перевешивали достоинства: пистолет был малоэффективен в ближнем бою, так как ракетам нужно было время на набор скорости, из-за отсутствия стабилизаторов ракеты имели высокий разброс, а сам пистолет - большие габариты, небольшую емкость магазина и низкую надежность.

Николай Грищенко