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31.08.2018
ТАСС

Россия проведет учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов

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Корвет "Сообразительный"
Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.
Источник: Erne / forums.airbase.ru

Маневры будут проходить в период с 1 по 8 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия проведет 1-8 сентября учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море будут проводиться масштабные учения группировки сил (войск) ВМФ и ВКС России.

В Минобороны добавили, что на учениях в Средиземноморье планируется развернуть в составе группировки свыше 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов".

"В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", - сообщили в ведомстве.

В соответствии с планом учений в акватории Средиземного моря группировка отработает комплекс задач по противовоздушной, противоподводно-диверсионной обороне и по противоминному обеспечению.

Районы проведения учения в интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов заблаговременно будут объявлены опасными для судоходства и полетов, добавили в Минобороны.

30.08.2018
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