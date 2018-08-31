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31.08.2018
РИА Новости

Минобороны объявило о масштабных учениях в Средиземном море

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Учения ВМФ. Архивное фото
Учения ВМФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Масштабное учение группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России пройдет в Средиземном море с 1 по 8 сентября, сообщили в Министерстве обороны.

В сообщении говорится, что учение будет проходить в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева.

Отмечается, что в учении примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

"В интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов в соответствии с международным законодательством заблаговременно районы проведения учения будут объявлены опасными для судоходства и полетов", - подчеркнули в ведомстве.

30.08.2018
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