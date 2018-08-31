ВМС НОАК приняли на вооружение 28-й фрегат УРО класса "Тип-054A"

29-й по счету фрегат проекта 054А, строящийся для ВМС НОАК и спущенный на воду 16.12.2017 на китайском судостроительном предприятии Hudong Shipyard объединения Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group в Шанхае.

ЦАМТО, 30 августа. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая 28 августа приняли на вооружение фрегат УРО (500) "Сяньнин" класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2").

Церемония приемки состоялась на военно-морской базе "Юлинь", расположенной в заливе Ялонг на острове Хайнань. Фрегат войдет в состав Южного флота ВМС НОАК. Теперь в составе 9-й флотилии эсминцев Южного флота будет 5 фрегатов "Тип-054A" из шести по штату.

Фрегаты класса "Тип-054A" строятся по усовершенствованному проекту фрегата "Тип-054" и оснащены большим количеством современных систем национального производства. С 30 сентября 2006 года строительство кораблей ведется двумя компаниями: Hudong-Zhonghua и Huangpu Shipyard, входящими в состав Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). В среднем спуск на воду корпуса очередного корабля осуществляется с интервалом в четыре месяца и десять дней, что свидетельствует о стремлении ВМС НОАК быстро ввести новые фрегаты в строй.

Головной корабль новой серии вошел в боевой состав ВМС НОАК в январе 2008 года. "Сяньнин" был спущен на воду 22 сентября 2017 года на предприятии Huangpu Shipyard в Гуанчжоу. Он является 13-м фрегатом "Тип-054A", построенным Huangpu Shipyard и 28-м кораблем серии. 30-й фрегат УРО класса "Тип-054A" был спущен на воду 30 июня 2018 года.

Длина фрегата класса "Тип-054A" составляет 134,1 м, максимальная ширина – 16 м, полное водоизмещение – 4053 т. Корабль оснащен энергетической установкой типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick и способен развивать максимальную скорость 27 узлов. Дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов. Корабль оснащен ангаром, где может храниться вертолет Z-9.

В состав вооружения фрегата входят 76-мм артиллерийская установка H/PJ-26 и две 30-мм АУ (семиствольные H/PJ12 для фрегатов с 1 по 16-й и 11-ствольные H/PJ11, начиная с 17-го корабля (577) "Хуанган"). Корабль оборудован 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16, двумя счетверенными ПУ с противокорабельными ракетами С-802. Фрегаты "Тип-054A" также оснащены 32 ячейками VLS (вертикальная стартовая система) для ЗУР HQ-16, восемью противокорабельными ракетами YJ-83 (экспортное обозначение C-803) и противолодочными ракетными пусковыми установками YU-8.

Для борьбы с подводными лодками фрегат оборудован установленной на корпусе ГАС, буксируемой ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7.