Экспедиционный отряд СФ провел исследования в самой северной точке архипелага Новая Земля – мысе Желания

ЦАМТО, 30 августа. Экспедиционный отряд СФ выполнил ряд практических и научно-исследовательских задач на мысе Желания – самой северной точке архипелага Новая Земля, в рамках третьего этапа комплексной экспедиции на Новую Землю, осуществляемой при поддержке РГО.

В начальную точку маршрута личный состав экспедиционного отряда доставил большой десантный корабль "Георгий Победоносец", осуществивший в заливе Наталии высадку техники на необорудованное побережье.

После высадки отряд форсировал реку Гришина Шара и разместился лагерем на ее северном берегу. Из лагеря экспедиционные группы на квадроциклах обследовали заброшенный арктический аэродром и военный городок, расположенные в 15 км от побережья Карского моря, посетили памятные места на мысе Желания, а также вышли на ледниковый купол Северного острова.

На леднике, в соответствии с обращением руководства Института географии РАН к командованию флота, военнослужащими экспедиционного отряда было найдено и подготовлено к возвращению на материк оставленное учеными 10 лет назад экспедиционное оборудование, а также выполнен ряд гляциологических исследований ледового покрова.

Мероприятия третьего этапа экспедиции завершатся переходом от мыса Желания до Ледяной Гавани. Тем самым будет почтена память первопроходцев и исследователей Новой Земли Виллема Баренца, Георгия Седова, Владимира Визе, Михаила Павлова, Михаила Ермолаева, Владислава Корякина.

Ранее, в Заливе Русская Гавань военнослужащие экспедиционного отряда обследовали пункты дислокации воинских частей Северного флота советского периода, остатки полярной станции и базы гляциологов 1957-1959 годов. Был отреставрирован памятный знак о посещении Русской Гавани подводными лодками "Д-1" и "Д-2" под командованием Константина Душенова в 1936 году, сообщает пресс-служба Северного флота.