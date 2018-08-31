Войти
31.08.2018
ТАСС

"Прогресс МС-08" включил двигатели на торможение перед входом в атмосферу

190
0
0
Система связи с МКС
Лазерная система космической связи с МКС.
Источник: NASA

Корабль отстыковался от Международной космической станции 23 августа, после чего использовался для проведения научного эксперимента

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-08" включились на торможение, менее чем через час его не сгоревшие обломки упадут в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщили в четверг в Центре управления полетами (ЦУП).

"Двигатели грузового корабля включены на торможение в расчетное время", - сказали в Центре.

Спустя три минуты двигатель завершит работу и корабль начнет сход с околоземной орбиты. В 04:58 мск "Прогресс МС-08" войдет в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдет в 05:07 мск.

"Прогресс МС-08" был отстыкован от Международной космической станции 23 августа, после чего неделю использовался для проведения научного эксперимента.

Грузовой корабль находился в составе МКС с февраля 2018 года.

30.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
31.08.2018
"Прогресс МС-08" затопили в Тихом океане
24.08.2018
"Прогресс МС-08" покинул МКС
25.07.2018
Воспитанники "Сириуса" вышли на связь с экипажем МКС на космическом уроке
20.07.2018
Байконур готовят к интенсивным запускам на орбиту спутников OneWeb
19.07.2018
"Американцы такого еще не делали"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 04:55
  • 18
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 31.08 04:29
  • 2
Холостой выстрел: в США назвали бесполезными танки "Армата"
  • 31.08 01:02
  • 2
В России ответили на критику "Арматы"
  • 31.08 00:06
  • 16
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 30.08 23:33
  • 20
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 30.08 23:27
  • 11
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 30.08 22:00
  • 1
НАСА планирует отказаться от "Союзов"
  • 30.08 21:29
  • 1
ATR видит большой спрос на турбопропы в АТР
  • 30.08 21:20
  • 1
Самолеты Ил-96-400М и Ил-114-300 получат модульную авионику
  • 30.08 21:01
  • 29
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 30.08 20:27
  • 2
ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
  • 30.08 20:21
  • 36
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 30.08 18:52
  • 7
СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
  • 30.08 18:45
  • 18
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 30.08 18:13
  • 6
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?