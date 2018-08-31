"Прогресс МС-08" включил двигатели на торможение перед входом в атмосферу

Корабль отстыковался от Международной космической станции 23 августа, после чего использовался для проведения научного эксперимента

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-08" включились на торможение, менее чем через час его не сгоревшие обломки упадут в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщили в четверг в Центре управления полетами (ЦУП).

"Двигатели грузового корабля включены на торможение в расчетное время", - сказали в Центре.

Спустя три минуты двигатель завершит работу и корабль начнет сход с околоземной орбиты. В 04:58 мск "Прогресс МС-08" войдет в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдет в 05:07 мск.

"Прогресс МС-08" был отстыкован от Международной космической станции 23 августа, после чего неделю использовался для проведения научного эксперимента.

Грузовой корабль находился в составе МКС с февраля 2018 года.