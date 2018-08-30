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30.08.2018

Корпус морской пехоты США использует технологии 3D-печати для строительства бетонных казарм

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Печать корпуса казармы
Печать корпуса казармы с применением экспедиционного 3D-принтера по бетону в ВМС США.
Источник: https://defence-blog.com/

Корпус морской пехоты США объявил, что командование по разработкам систем вооружения для корпуса морской пехоты (MCSCO [1]) совместно с корпусом морской пехоты создаёт первые в мире цельные бетонные бараки напечатанные на 3D принтерах.


Согласно заявлению, сделанному командованием по разработкам систем вооружения для корпуса морской пехоты, MCSCO объединилась с морскими пехотинцами из первого экспедиционного корпуса для проведения полевых испытаний технологии 3D-печати и формирования требований к передовым технологиям и автономным системам.


В этом месяце группа по аддитивному производству объединенной команды изучала работу крупнейшего в мире бетонного 3D-принтера в Центре исследований и разработок армии США в Шампейне, штат Иллинойс. Совместная команда морского корпуса, армии США и военно-морских инженерных войск с использованием экспедиционного бетонного 3D-принтера за 40 часов напечатала корпус казармы площадью 46,5 квадратных метров.


В настоящее время корпус морской пехоты США формирует перечень наиболее срочных изделий и концепцию применения этой технологии. Результаты полевых испытаний будут учтены в формируемых требованиях, чтобы передать в аддитивное производство Корпуса конкретную производственную программу.


«Такие учения никогда раньше не проводились», - сказал руководитель проекта аддитивного производства MCSC по программам G-3 капитан Мэтью Фриделл. «Люди печатали здания и большие сооружения, но они не делали этого непосредственно на месте использования. Мы сделали первую в мире непрерывную бетонную печать на месте».


Команда начала с создания модели автоматизированного проектирования на 10-летнем компьютере, бетоне и трехмерном принтере. Как только они нажимают «печать», бетон проталкивается через печатающую головку и формирует многослойные стены. В целом, работа заняла 40 часов, потому что морские пехотинцы должны были контролировать процесс и своевременно добавлять бетон в принтер. Стоит отметить, что если бы работы по перемешиванию и перекачке бетона выполнял робот, здание могло быть легко возведено всего за один день, сказал Фриделл.


«В 2016 году военный комендант сказал, что роботы должны делать всю скучную, опасную и грязную работу, а строительная площадка на поле боя – всё это и включает», - напомнил Фриделл.


Он сказал, что возможность возводить объекты и базы при привлечении меньшего числа морских пехотинцев к опасной работе станет большим достижением.


Печать корпуса казармы с применением экспедиционного 3D-принтера по бетону в ВМС США.
Источник: https://defence-blog.com/

«Мы не хотим, чтобы морские пехотинцы махали молотками и держали фанеру во время активных боевых действий или учений», - сказал Фриделл. «Наличие бетонного принтера, который может печатать здания по требованию, является огромным преимуществом для рядовых морских пехотинцев».


Как правило, деревянный барак строится 10-ю морскими пехотинцами в течение пяти дней. На учениях морские пехотинцы доказали, что четыре морских пехотинца с принтером по бетону могут построить прочную структуру менее чем за два дня. В идеальном варианте Корпус будет использовать бетонные принтеры во всех военных операциях: от боевых действий до гуманитарной помощи и задач по оказанию помощи в случае стихийных бедствий.


Фриделл сказал, что, поскольку для устранения последствий стихийных бедствий первыми привлекаются воинские формирования, ВМФ и морские пехотинцы отлично решают задачи обеспечения продовольствием и водой, но также пытаются обеспечить приют. Во многих местах цемент найти легче, чем древесину. Во время гуманитарных миссий или спасательных операций морские пехотинцы могут безопасно и быстро печатать дома, школы и общественные здания взамен уничтоженных.


«Такие навыки обеспечат отличное взаимодействие с местным населением, потому что это недорогой, простой в применении ресурс, а робототехника может печатать здания», - сказал Фриделл. «Мы можем создавать наиболее востребованные структуры, дома и передовые оперативные базы с использованием меньшей рабочей силы и меньшим числом морских пехотинцев в опасных условиях».


Команда аддитивного производства планирует продолжить испытания и хочет получить возможность привлечения как можно большего числа морских пехотинцев для формирования требований к передовым технологиям и автономным системам.


Печать корпуса казармы с применением экспедиционного 3D-принтера по бетону в ВМС США.
Источник: https://defence-blog.com/

«Наши будущие условия эксплуатации будут очень динамичными и опасными, потому что мы не всегда знаем, где окажемся, - сказал Фридел. «Чем больше морских пехотинцев мы сможем вытащить из этих потенциально опасных ситуаций - будь то активный бой или стихийное бедствие - и вместо них привлечем робототехнику, тем более эффективно сможем выполнить задачу».


Перевод: ВПК.Name


Примечание ВПК.Name

  1. MCSCO (Marine Corps Systems Command) - командование по разработкам систем вооружения для корпуса морской пехоты
30.08.2018
Оригинал публикации
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Страны
США
Проекты
Военные учения
ИТ
Робот
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