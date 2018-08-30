Т-72БЗ против Т-72АМТ: российские и украинские танки сравнили во Вьетнаме

Танки Т-72Б3 в настоящее время являются самыми массовыми в российских сухопутных войсках. Т-72Б1 "Белый орел" успешно продвигается на международных рынках вооружений. В то же время на Украине только сейчас начались испытания Т-72 AMT, который является доработанной версией машины, запущенной в серийное производство почти 40 лет назад - Т-72А. Сравнить эти танки попытались авторы вьетнамского портала baodatviet.vn. Попытаемся разобраться, насколько объективно у них это получилось.

Автор напоминает о скором получении вооруженными силами страны российских Т-90С и Т-90СК и отмечает, что проводимая армией модернизация T-54/55 не позволит значительно поднять технический уровень данных машин. Поэтому делается вывод о том, что к "девяностым" должны быть докуплены танки семейства Т-72.

Разбор вероятных кандидатов начинается с Т-72Б3. Автор утверждает, что цена этого танка, якобы, составляет 3 млн долларов, но нет ясности, откуда взята эта цифра. Скорее всего, из какой-либо иностранной неофициальной публикации в Сети.

Также непонятно, о какой версии этой модернизированной машины идет речь, поскольку их несколько, и они отличаются, например, двигателями. Если на первых вариантах устанавливались моторы мощностью в 840 л.с., то на самых новых - уже 1130 л.с. Существуют различия в защите - на вариантах, идущих в войска с 2017 года, ее существенно усилили. Отрабатывалась установка панорамного прицела, имеется камера заднего обзора.

Корпорация "Уралвагонзавод" предлагает своим заказчикам танки Т-72 со всевозможными опциями: так, возможна установка комплекса активной защиты "Арена", автономной дистанционно-управляемой зенитно-пулеметной установки, есть модификация для ведения боевых действий в городских условиях.

При этом все предлагаемые образцы оборудованы одним из лучших в мире прицелов -многоканальным "Сосна-У", благодаря которому возможна не только стрельба из пушки и спаренного пулемета, но и применение ракетного вооружения. Высочайшая точность обеспечивается наличием автомата сопровождения цели.

Имеющийся тепловизионный канал позволяет вести боевые действия ночью также эффективно, как и днем.

Кстати, по имеющимся данным, вьетнамские танкисты, впервые принимавшие участие в танковом биатлоне, очень высоко отзываются о российских Т-72Б3 и довольны полученным опытом эксплуатации техники мирового уровня.

Т-72Б1. Источник: Министерство обороны Никарагуа

В публикации упоминается российский модернизированный танк Т-72Б1, разработанный по теме "Прорыв-2Б", выпускаемый 61-м танкоремонтным заводом. Автор высоко отзывается об этой российской машине, но опять же смущает озвученная им цена - 1,5 млн. долларов. Ссылок на первоисточник данной информации снова нет.

Когда речь заходит об украинском Т-72АМТ, становится понятно, что автор статьи немного не разбирается в теме. Например, он утверждает, что на этом танке установлен двигатель 6TD-2 мощностью 1200 лошадиных сил, на самом же деле используется старый капитально отремонтированный челябинский 840-сильный В-84-1.

То же самое касается системы управления огнем, в отличие от Т-72Б3 и "Белого орла" украинская машина не оснащена тепловизорами, имеющиеся инфракрасные ночные прицелы существенно уступают тем, что стоят на российских танках.

Т-72АМТ. Источник: VoidWanderer / wikimedia.org

Упомянутый в тексте управляемый снаряд "Комбат", предназначенный для "Булатов" и "Оплотов", в силу конструктивных особенностей плохо стыкуется с автоматом заряжания машин семейства Т-72.

Установленная динамическая защита "Нож" очень плохо показала себя во время боев в Донбассе - после ее срабатывания украинские танки, как правило, полностью выходили из строя.

Автору нравится, что Т-72АМТ стоит 1,2 млн. долларов, но для техники с такими посредственными характеристиками это очень много. И еще необходимо учитывать, что прошедшая доработку в Киеве машина существует в одном экземпляре, а Т-72Б3 уже выпущено несколько сотен штук. "Белые орлы" успешно эксплуатируются в Никарагуа и заслужили самые положительные отзывы. В то же время украинская промышленность испытывает значительные трудности, как с качеством продукции, так и со сроками поставок.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев