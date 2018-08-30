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30.08.2018
Lenta.ru

США "раскрыли" военные секреты России в Сирии

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Джеффри Харриган
Джеффри Харриган.
Источник: AF.mil

Последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии, передает Defense News слова уходящего в отставку главы Центрального командования ВВС США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана.

По его словам, Москва использует Сирию не только как "испытательный стенд" для новых вооружений, но и для наблюдения за возможностями американской техники. При этом Вашингтон последние полтора года также активно следит за российским оружием. "Конечно, мы много узнали о некоторых возможностях, которые россияне принесли в Сирию", — сказал Харриган.

Генерал-лейтенант отметил, что, в частности, речь идет об истребителях поколения 4++ Су-34 и Су-35, собранная информация о которых будет учтена при обновлении базы данных американского истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, касающейся действий в условиях "оперативной среды". По словам Харригана, еще раньше США сбор подобных сведений для своего F-35I Adir начал Израиль.

В мае 2018 года главнокомандующий Военно-воздушных сил Израиля Амикам Норкин заявил, что страна первой в мире применила в бою истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II.

В апреле 2018 года Минобороны России рассказало о доставленных из Сирии в Москву фрагментах западного оружия.

29.08.2018
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Су-34
Су-35
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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