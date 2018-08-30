Северный флот провел межвидовое тактическое учение в Арктике

Учение проведены впервые в районе бухты Тикси

МУРМАНСК, 29 августа. /ТАСС/. В бухте Тикси (Якутия) под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова прошло межвидовое тактическое учение сил арктической группировки Северного флота с подразделениями ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Подобные учения были неоднократно отработаны на Новой и Северной Земле, на Таймыре, мысе Челюскин и на Новосибирских островах, а в Якутии в районе Тикси учение проводилось впервые. Главной целью данного учения стала отработка взаимодействия при высадке морского десанта на необорудованное побережье, захвате и обороне плацдарма, а также ведение рейдовых действий в районах Крайнего Севера и Арктики", - говорится в сообщении пресс-службы.

Учение проходило в несколько этапов. При огневой поддержке большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и двух вертолётов Ка-27 к берегу подошёл десантный катер и две быстроходные лодки с морскими пехотинцами, которые провели бой за высадку морского десанта и обеспечили подход большого десантного корабля "Кондопога" с основными силами морской пехоты на бронетранспортерах.

После захвата берегового плацдарма морскими пехотинцами и воздушными десантниками, которые провели высадку штурмовым способом с вертолётов, к побережью подошёл второй большой десантный корабль "Александр Отраковский" с личным составом и техникой подразделений арктической мотострелковой бригады.

Арктические мотострелки на двухзвенных вездеходах выполнили задачи высадки морского десанта способом "на упор", а затем отработали тактику рейдовых действий, поиска и уничтожения разведывательно-диверсионных групп условного противника в прибрежных районах.

В ходе учения выполнялась береговая стрельба из штатного стрелкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов по мишенным позициям. Также широко применялись средства имитации. В общей сложности было задействовано более 40 единиц боевой техники и 700 человек.