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30.08.2018
ТАСС

Военные РФ показали коллегам из ШОС борьбу с "джихад-мобилями" и "танковую карусель"

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Антитеррористические учениях "Мирная миссия"
Антитеррористические учениях "Мирная миссия".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Всего в антитеррористических учениях "Мирная миссия - 2018" приняли участие 3 тыс. военнослужащих и более 600 единиц техники стран ШОС

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ПОЛИГОН /Челябинская область/, 29 августа. /ТАСС/. Российские военные на учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2018" продемонстрировали своим коллегам применение разведывательно-ударного огневого контура, методы борьбу с "джихад-мобилями", "танковую карусель" и другие элементы боевого опыта, приобретенного в ходе операции в Сирии. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), который руководил учениями, генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Мы получили огромный опыт во время операции в Сирии в борьбе с запрещенной в России группировкой ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС), нам было, что показать и чему научить наших военных коллег по ШОС, это новые методики, новые способы ведения военных действий по выявлению, разгрому и уничтожению международных террористических групп. К примеру, система огневого поражения противника, где мы все средства разведки, управления, связи объединили и завязали, создав такой объединенный разведывательно-ударный огневой контур. Эта система во время учений позволила громить противника как на дальних, так и на ближних подступах. Данный опыт мы передали нашим партнерам", - сказал Лапин.

Командующий войсками добавил, что в ходе активной фазы учений "Мирная миссия - 2018" впервые российскими военными были показаны способы борьбы с "джихад-мобилями". "Также уничтожение беспилотных летательных аппаратов в ударном варианте. Кроме того, в действиях сухопутных войск мы показали "танковую карусель", которая также себя зарекомендовала в борьбе против террористов в Сирийской Арабской Республике", - пояснил генерал-лейтенант.

По словам генерала Лапина, антитеррористические учения "Мирная миссия - 2018" стали самыми масштабными за все время проведения подобных маневров. "Масштабность заключается в том, что впервые в наших учениях принимали участие воинские контингенты Республики Индия и Исламской республики Пакистан. Немаловажно, что и Узбекистан направил на эти учения своих представителей. Всего принимали участие более 3 тыс. военнослужащих, более 600 единиц техники и вооружения, около 60 самолетов, боевых вертолетов и около 20 беспилотников. Мы видим, как нарастают террористические угрозы в мире, как растут геополитические риски, поэтому мы объединяемся, чтобы совместными усилиями отражать любые угрозы", - подчеркнул Лапин.

"Я с удовольствием бы предложил повторно провести через два года аналогичные учения на территории ЦВО", - резюмировал командующий.

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль прошли совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов ШОС "Мирная миссия - 2018". В маневрах приняли участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствовали в качестве наблюдателей.

29.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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