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30.08.2018
Военное обозрение

СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО

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Израильская пресса пишет о том, что Иран якобы наращивает своё военное присутствие в Сирии. Так, израильский информационный ресурс Nziv сообщает о том, что Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Амиром Хатами вопросы строительства в САР заводов по производства баллистических ракет.

Из материала ресурса:

Иран собирается строить в Сирии заводы по производству ракет "Фатех-110". При этом выделено несколько мест для строительства. И все эти места располагаются в радиусе 50 км от российских военных баз, включая авиабазу "Хмеймим".

nziv.net

Отмечается, что один из иранских военных заводов расположится в районе объекта ВМФ РФ в Тартусе.

В израильском источнике объявлено, что иранцы пользуются российскими военными базами в качестве щита для своих объектов, рассчитывая на то, что их прикроет российский зонтик из средств ПВО, включая комплекс С-400.

Тот же портал сообщает, что такого рода взаимодействие Дамаска с Тегераном осуществляется в рамках договора о военном сотрудничестве.

Примечательно, что такой материал в израильских СМИ вышел на фоне материалов в турецких СМИ о том, что США устанавливают средства ПВО на севере Сирии, стараясь создать там бесполётные зоны.

29.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Башар Асад
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4 комментария
№1
30.08.2018 09:23
и зачем этим русским феерверк у себя во дворе...? Глупость.
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№2
30.08.2018 11:40
Ракета как ракета, 300 км радиус. Так в Сирии и Точка есть и другие ракеты. А так заодно в какой-то мере восстановление экономики, за счёт строительства новых заводов, в этом вообще ничего плохоно. Вот кто виноват что вместо строительства текстильных, химических, автомобильных или других заводов Сирия вынуждена строить военные?
Что мешает тому же соседнему государству с малой площадью вложиться в развитие мирной экономики Сирии?
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№3
30.08.2018 12:10
Ну как минимум отсутствие мирного договора.

Ну и как потенциальная цель для этих ракет- думаю мы сможем посодействовать мусороперерабатывающей индустрии на месте ракетных заводов, исключительно из гуманитарных соображений :)
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№4
30.08.2018 13:16
Глупо. Глупо плодить ещё большую ненависть и нищету у соседей. Итак далеко не простые отношения между странами.
Почему бы не воспользоваться опытом Японии, послевоенной, запустившей феномен Новых Индустриальных Стран, 2 из  которых бывшие колонии, а 2 были оккупированны во время 2 Мировой. Тоже далеко "не любовь" , но положительный экономический эффект Япония получила с лихвой и пустила на свой второй этап Индустриализационной Трансформации экономики и роста влияния в этих странах.
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