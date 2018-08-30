СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
Израильская пресса пишет о том, что Иран якобы наращивает своё военное присутствие в Сирии. Так, израильский информационный ресурс Nziv сообщает о том, что Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Амиром Хатами вопросы строительства в САР заводов по производства баллистических ракет.
Из материала ресурса:
Иран собирается строить в Сирии заводы по производству ракет "Фатех-110". При этом выделено несколько мест для строительства. И все эти места располагаются в радиусе 50 км от российских военных баз, включая авиабазу "Хмеймим".
nziv.net
Отмечается, что один из иранских военных заводов расположится в районе объекта ВМФ РФ в Тартусе.
В израильском источнике объявлено, что иранцы пользуются российскими военными базами в качестве щита для своих объектов, рассчитывая на то, что их прикроет российский зонтик из средств ПВО, включая комплекс С-400.
Тот же портал сообщает, что такого рода взаимодействие Дамаска с Тегераном осуществляется в рамках договора о военном сотрудничестве.
Примечательно, что такой материал в израильских СМИ вышел на фоне материалов в турецких СМИ о том, что США устанавливают средства ПВО на севере Сирии, стараясь создать там бесполётные зоны.
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Что мешает тому же соседнему государству с малой площадью вложиться в развитие мирной экономики Сирии?
Ну и как потенциальная цель для этих ракет- думаю мы сможем посодействовать мусороперерабатывающей индустрии на месте ракетных заводов, исключительно из гуманитарных соображений :)
Почему бы не воспользоваться опытом Японии, послевоенной, запустившей феномен Новых Индустриальных Стран, 2 из которых бывшие колонии, а 2 были оккупированны во время 2 Мировой. Тоже далеко "не любовь" , но положительный экономический эффект Япония получила с лихвой и пустила на свой второй этап Индустриализационной Трансформации экономики и роста влияния в этих странах.