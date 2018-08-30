СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО

Израильская пресса пишет о том, что Иран якобы наращивает своё военное присутствие в Сирии. Так, израильский информационный ресурс Nziv сообщает о том, что Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Амиром Хатами вопросы строительства в САР заводов по производства баллистических ракет.

Из материала ресурса:

Иран собирается строить в Сирии заводы по производству ракет "Фатех-110". При этом выделено несколько мест для строительства. И все эти места располагаются в радиусе 50 км от российских военных баз, включая авиабазу "Хмеймим".

nziv.net

Отмечается, что один из иранских военных заводов расположится в районе объекта ВМФ РФ в Тартусе.

В израильском источнике объявлено, что иранцы пользуются российскими военными базами в качестве щита для своих объектов, рассчитывая на то, что их прикроет российский зонтик из средств ПВО, включая комплекс С-400.

Тот же портал сообщает, что такого рода взаимодействие Дамаска с Тегераном осуществляется в рамках договора о военном сотрудничестве.

Примечательно, что такой материал в израильских СМИ вышел на фоне материалов в турецких СМИ о том, что США устанавливают средства ПВО на севере Сирии, стараясь создать там бесполётные зоны.