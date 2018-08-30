ВВС Австралии приняли в эксплуатацию центр по обучению летного и технического персонала на самолеты P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 29 августа. ВВС Австралии приняли в эксплуатацию центр подготовки с тренажерами для обучения летного и технического состава пилотированию и обслуживанию самолетов БПА P-8A "Посейдон".

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на совместное заявление министра обороны Марис Пейн и министра оборонной промышленности Кристофера Пайна, стоимость строительства объекта составила 470 млн. австр. долл. (341 млн. долл. США).

Объект, построенный на авиабазе ВВС Австралии в Эдинбурге (Южная Австралия), предоставит более 39 отдельных учебных курсов, которые, как ожидается, повысят квалификацию персонала, снизят расход ресурса самолетов и повысят безопасность полетов. За эксплуатацию объекта будет отвечать компания Boeing Defense Australia.

Как уже сообщал ЦАМТО, реализация программы поставки самолетов P-8A ВВС Австралии началась в июне 2007 года, когда правительство страны выделило 150 млн. австр. долл. (112 млн. долл. США) на совместную с ВМС США разработку платформы. Еще 100 млн. австр. долл. были ассигнованы в декабре 2011 года, а 73,9 млн. австр. долл. – в октябре 2012 года.

Австралийское правительство одобрило приобретение 8 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках Проекта "Эйр-7000" в феврале 2014 года. Согласно оценке Министерства обороны, их стоимость составит около 4 млрд. австр. долл. (3,6 млрд. долл. США), включая средства обслуживания. Также был одобрен опцион на поставку четырех дополнительных самолетов.

Производство первых четырех P-8А "Посейдон" для ВВС Австралии было включено в контракт с компанией Boeing на поставку самолетов второй серийной партии, подписанный 27 августа 2015 года. В январе 2016 года было заключено соглашение на поставку еще четырех самолетов. В июле 2016 года с Boeing был заключен контракт стоимостью 100,423 млн. долл. на закупку комплектующих с длительными сроками изготовления для четырех дополнительных самолетов. Основной контракт на их поставку был заключен в апреле 2017 года.

Согласно "Белой книге по обороне", изданной в феврале 2016 года, к концу 2020-ых гг. общее количество самолетов P-8 "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед.

В ноябре 2017 года МО Австралии объявило о выделении 659 млн. австр. долл. (498 млн. долл. США) для поддержки приобретения P-8A. Из этих средств 409 млн. австр. долл. предназначались для улучшения инфраструктуры базирования P-8A, а еще 250 млн. австр. долл. – на закупку тренажеров.

Первый P-8A ВВС Австралии выполнил первый полет 24 мая 2016 года. Церемония его передачи МО Австралии состоялась 27 сентября 2016 года на предприятии компании Boeing в Сиэтле (шт.Вашингтон). В ноябре 2016 года самолет был официально принят на вооружение. Шестой самолет ВВС Австралии получили в январе 2018 года.

Командование ВВС Австралии объявило о достижении парком самолетов БПА P-8A "Посейдон" состояния начальной готовности к боевому применению 9 мая 2018 года – на пять месяцев раньше первоначально согласованного графика.

P-8A заменят 19 состоящих на вооружении с 1960-ых гг. AP-3C "Орион", которые должны быть списаны в течение 2018-2019 гг. Как ожидается, P-8A будут полностью боеготовы к 2021 году. Самолеты входят в состав 11-й авиаэскадрильи, размещенной на базе ВВС в Эдинбурге.

Новые самолеты расширят возможности ВС Австралии по борьбе с подводными лодками противника, ведению наблюдения на море, обеспечению безопасности границ, противодействию контрабанде и незаконной миграции. Конфигурация Р-8А ВВС Австралии не раскрывается, но ранее Министерство обороны заявляло, что самолет будет вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун" и легкими противолодочными торпедами Mk.54. При выполнении задач 15 самолетов P-8A "Посейдон" будут взаимодействовать с приобретаемыми БЛА MQ-4C "Тритон".