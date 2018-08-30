Инженерно-саперные подразделения ЗВО получили на вооружение индивидуальные противоминные защитные средства для танков

ЦАМТО, 29 августа. Инженерно-саперные подразделения общевойсковой армии ЗВО, дислоцированные в Воронежской и Белгородской областях, получили на вооружение индивидуальные противоминные защитные средства для танков.

Танковый колейный минный трал КМТ-7 создан для разведки и преодоления минно-взрывных заграждений и является индивидуальным прицепным средством защиты танков.

"Оборудование обеспечивает траление противогусеничных и противоднищевых мин в различных грунтовых условиях и в снегу, а также позволяет использовать электромагнитную приставку для траления мин с неконтактными магнитными взрывателями", – заявил исполняющий обязанности начальника инженерных войск общевойсковой армии ЗВО подполковник Михаил Усачук.

Несколько комплектов новых колейных минных тралов до 1 декабря будут переданы на вооружение вновь формируемого инженерно-саперного полка в Воронежской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.