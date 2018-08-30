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30.08.2018
ЦАМТО

На учениях в Свердловской области военнослужащие подразделений РЭБ ЦВО впервые применили мобильный комплекс "Спектр"

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Оператор
Оператор комплекса РЭБ " Житель".
Источник: www.tulapressa.ru

ЦАМТО, 29 августа. Подразделения РЭБ ЦВО впервые применили мобильные комплексы видового технического контроля "Спектр" в ходе тактико-специальных учений в Свердловской области.

Мобильный комплекс предназначен для слежения за указанными территориями, где могут появиться потенциально опасные объекты. Технические возможности комплекса позволяют вести воздушный оптико-электронный, наземный оптико-электронный и радио-, радиотехнический мониторинг. Благодаря имеющемуся у комплекса оборудованию специалисты РЭБ в ходе учений вели наблюдение, производили обнаружение целей и передавали данные о них командованию.

Важной особенностью комплекса "Спектр" является использование шасси с высокой проходимостью. Это позволяет разворачивать комплекс в разных районах, в первую очередь там, где отсутствует возможность установки стационарных средств наблюдения.

Всего в учениях было задействовано более 700 человек личного состава и более 80 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

29.08.2018
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