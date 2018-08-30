Форум "Армия -2018" подтвердил эффективность работы в формате круглых столов и деловых игр

ЦАМТО, 29 августа. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2018" Департаментом госзакупок Минобороны РФ был проведен ряд открытых мероприятий в формате круглых столов и деловых игр.

Их целевой аудиторией явились специалисты в области государственных закупок, сотрудники контрактных служб Минобороны России и его подведомственных организаций, представители оборонно-промышленного комплекса России, а также широкий круг посетителей форума.

В четвертый раз состоялся круглый стол "Закупки вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства о контрактной системе и обмен практиками", в котором приняли участие порядка 500 специалистов, в том числе более 150 сотрудников органов военного управления и организаций Минобороны России из всех регионов Российской Федерации, поставщики по государственному оборонному заказу, а также эксперты федеральных органов исполнительной власти, регулирующих контрактную систему в сфере закупок, и уполномоченных банков.

Беспрецедентный интерес участников форума к круглому столу вызван масштабными изменениями, произошедшими за последний год в законодательстве о контрактной системе, а также необходимостью выработки единых подходов к вопросам применения современных механизмов осуществления закупок в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также для нужд Вооруженных Сил, повышения эффективности кооперации исполнителей ГОЗ, противодействия нежелательному доступу к информации о поставщиках и закупках Минобороны России. По результатам проведения Круглого стола было принято решение продолжить дискуссию по перечисленным вопросам в рамках совещаний и рабочих групп на площадках Минобороны России и регуляторов контрактной системы в сфере закупок.

Кроме того, для потенциальных участников закупок Минобороны России Департаментом были организованы деловые игры "Проведение закрытого аукциона" и "Проведение конкурса". Разделившись на команды, специалисты совершенствовали практические навыки подготовки и подачи заявок на участие в процедурах определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Организаторы мероприятий уверены, что их главная задача – в понятной и доступной форме разъяснить участникам последние изменения законодательства, без знания которых невозможно эффективно участвовать в торгах, достигнута. Приобретенные посетителями знания и навыки будут способствовать повышению эффективности и результативности закупок, осуществляемых в рамках ГОЗ и для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.