Войти
30.08.2018
ТАСС

Учения с подразделениями РЭБ ВВО начались в шести регионах Сибири и Дальнего Востока

301
0
0
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

В маневрах участвуют порядка 1,5 тыс. военнослужащих

ТАСС, 29 августа. Около 1,5 тыс. военных участвуют в учениях с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое началось в шести регионах Сибири и Дальнего Востока.

Участникам предстоит провести разведку радиоэлектронной обстановки с помощью комплексов РЭБ "Леер-3" и беспилотников "Орлан-10", сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях стартовало специальное учение с подразделениями радиоэлектронной борьбы. В специальном учении с подразделениями радиоэлектронной борьбы задействовано порядка 1,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц специальной техники, в частности комплексы РЭБ "Красуха", "Мурманск", "Москва", - сообщил Гордеев.

Во время учений военные отработают применение комплексов РЭБ "Леер-3" с беспилотниками "Орлан-10" для разведки радиоэлектронной обстановки и передачи данных о ней на пункты управления войсками.

Особое внимание будет уделено радиоэлектронному прикрытию одновременно нескольких важных объектов от ударов авиации "противника", формированию сплошного помехового поля, обнаружению и блокированию узлов связи, постановке помех спутнику связи, пояснил Гордеев.

29.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Красуха-4
Леер-3
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
24.08.2018
"Умные" беспилотники применили на учениях миротворцев под Самарой
06.04.2018
Соединение войск РЭБ подняли по учебной тревоге в Хабаровском крае
13.10.2017
Военные новости: военные роботы России
26.09.2017
"Запад" нам поможет
22.09.2017
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 13:17
  • 35
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 30.08 13:16
  • 4
СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
  • 30.08 13:13
  • 1
ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
  • 30.08 12:53
  • 1
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?
  • 30.08 12:15
  • 2
Раздел воды: Украина отправит корабли в Азовское море
  • 30.08 11:49
  • 3
БМП-1 "Берег" против БМП-1АМ "Басурманин": что круче?
  • 30.08 11:43
  • 10
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 30.08 10:31
  • 1
"Стрелы" заточат по-новому
  • 30.08 10:09
  • 34
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 30.08 09:47
  • 2
Новые "зубы" для "Аллигатора": почему Ка-52К не имеет аналогов в мире
  • 30.08 08:59
  • 2
Американский флот "продлит жизнь" крейсерам УРО типа Ticonderoga
  • 30.08 07:59
  • 14
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 30.08 07:56
  • 25
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 30.08 07:25
  • 4
На Су-57 испытали революционную систему связи
  • 30.08 07:10
  • 7
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"