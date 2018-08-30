Учения с подразделениями РЭБ ВВО начались в шести регионах Сибири и Дальнего Востока

В маневрах участвуют порядка 1,5 тыс. военнослужащих

ТАСС, 29 августа. Около 1,5 тыс. военных участвуют в учениях с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое началось в шести регионах Сибири и Дальнего Востока.

Участникам предстоит провести разведку радиоэлектронной обстановки с помощью комплексов РЭБ "Леер-3" и беспилотников "Орлан-10", сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях стартовало специальное учение с подразделениями радиоэлектронной борьбы. В специальном учении с подразделениями радиоэлектронной борьбы задействовано порядка 1,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц специальной техники, в частности комплексы РЭБ "Красуха", "Мурманск", "Москва", - сообщил Гордеев.

Во время учений военные отработают применение комплексов РЭБ "Леер-3" с беспилотниками "Орлан-10" для разведки радиоэлектронной обстановки и передачи данных о ней на пункты управления войсками.

Особое внимание будет уделено радиоэлектронному прикрытию одновременно нескольких важных объектов от ударов авиации "противника", формированию сплошного помехового поля, обнаружению и блокированию узлов связи, постановке помех спутнику связи, пояснил Гордеев.