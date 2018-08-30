Все для войны: Украина купит американских "Патриотов"

Украина хочет купить у США системы ПВО

Киев обратился к Вашингтону по поводу приобретения американских систем ПВО, заявил посол Украины в США Валерий Чалый. У самопровозглашенных республик Донбасса нет авиации, и интерес к комплексам ПВО означает, что на Украине хотят купить их в продолжение политики обвинения России в "агрессии".

Вопрос приобретения американских ПВО поднимался во время встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа в Брюсселе, а также во время визита советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона в Киев, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, - это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - сказал Чалый в эфире радиостанции "Новое время".

Уточняется, что Украине нужны по меньшей мере три подобных комплекса, стоимость каждого при этом достигает примерно $750 млн.

Какими конкретно комплексами интересуются украинские власти, не говорится, однако, скорее всего, это могут быть комплексы "Пэтриот", стоящие на вооружении многих союзников США по НАТО. Стоит отметить, что у противостоящих Киеву сил - самопровозглашенных республик Донбасса - нет авиации, и интерес к комплексам ПВО означает, что на Украине хотят приобрести их в продолжение политики обвинения России в "агрессии".

В апреле на Украину были поставлены переносные ракетные комплексы "Джавелин" американского производства, количество единиц техники не уточнялось. Правда, позже поставленные комплексы вызвали нарекания со стороны украинских военнослужащих, заявивших об их неисправности.

О намерении Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно 23 декабря 2017 года. Об этом ABC News сообщало со ссылкой на источники в Госдепартаменте. По информации телеканала, Киеву должно быть поставлено 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму $47 млн. В эту партию вошли те самые противотанковые "Джавелины" американского производства.

При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что на линии соприкосновения в Донбассе действуют "определенные ограничения" со стороны США на использование американских ракетных комплексов.

В 2019 году Украина планирует выделить более $7 млрд на оборонные расходы - сумму, превышающую 5% ВВП страны.

Данные средства должны пойти на разработку и закупку современного высокоточного ракетного вооружения, военной техники, а также на улучшение возможностей авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть этих денег планируется потратить на усиление кибербезопасности страны.

Кроме того, Украина может добавить к своему оборонному бюджету еще $250 млн. Выделение этих денег на укрепление обороноспособности предусмотрено оборонным бюджетом США на 2019 год, который был утвержден американским сенатом в начале августа. Решение о выделении средств Украине одобрили 87 сенаторов, десять проголосовали против, еще трое воздержались.

Украинская сторона также планирует в ближайшее время нарастить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на заявление командующего ВМС страны Игоря Воронченко.

"Руководитель ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направления для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря", - сообщили представители командования ВМС ВСУ.

В то же время состояние украинской армии оставляет желать лучшего. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Вооруженные силы страны сейчас пребывают в крайне тяжелом состоянии.

По словам военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет. "Стоят машины, а запчастей нет - ремонтируйте за свои. Лопаты нет - покупай за свои. Какая-то смазка - покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы", - рассказал экс-глава ведомства.

Также он отметил, что в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество рапортов об увольнении, передает НСН.

Отдел "Армия"