В Челябинскую область на учения "Мирная миссия" прибыли главы генштабов ШОС

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ПОЛИГОН (Челябинская область), 29 авг - РИА Новости. Начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли на полигон в Челябинской области для наблюдения за активной фазой совместных антитеррористических учений "Мирная миссия - 2018".

Активная фаза совместных антитеррористических учений государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2018" состоится 29 августа.

"На Чебаркульский полигон прибыли делегации во главе с начальниками генштабов всех стран - членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии. Военачальники будут наблюдать за активной фазой учений "Мирная миссия - 2018", - отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2018". В маневрах принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях "Мирная миссия - 2018" задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.