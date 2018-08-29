Войти
29.08.2018
ЦАМТО

Boeing пытается вытеснить израильскую компанию IAI с мирового рынка самолетов-заправщиков

387
0
+1
Самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus
Первый построенный для ВВС США серийный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus (регистрация N50217, заводской номер 41858, номер ВВС США 16-46009, серийный номер VH009) в первом полете. Эверетт, 05.12.2017.
Источник: Boeing

ЦАМТО, 28 августа. Американская компания Boeing отказала израильской Israel Aerospace Industries (IAI) в выдаче разрешения на переоборудование самолетов "Боинг-767" в конфигурацию для дозаправки в воздухе.

Как сообщает Globes.co.il, это означает, что Israel Aerospace Industries не сможет реализовать проект по поставке Военно-воздушным силам Израиля самолетов-заправщиков на базе "Боинг-767", которые планировалось приобрести на гражданском рынке и затем модифицировать.

Очевидно, что Boeing со своим новым самолетом KC-46 "Пегасус", платформой для которого также является "Боинг-767", пытается блокировать участие Israel Aerospace Industries в программе закупок Израилем самолетов-заправщиков, которая формировалась в Министерстве обороны и Военно-воздушных силах этой страны в течение длительного времени.

Кроме того, Israel Aerospace Industries не сможет представлять свой вариант модификации "Боинг-767" в международных тендерах.

Следует отметить, что ранее израильская компания выиграла тендеры на поставку самолетов-заправщиков ВВС Бразилии и Колумбии.

По оценке израильской компании, американский самолет KC-46 "Пегасус" предлагается на мировом рынке по стоимости 250-300 млн. долл., в то время как израильская версия на той же платформе стоит около 150 млн. долл.

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Израиль
Колумбия
США
Продукция
КС-46
Компании
Boeing
IAI
Похожие новости
29.01.2018
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
20.02.2017
Компания IAI предлагает транспорт-заправщик «Боинг-767-300ER» MMTT ВВС Индии
02.07.2015
«Эрбас дифенз энд спейс» поставит многоцелевые транспорты-заправщики A-330 MRTT ВВС Республики Корея
01.07.2015
Республика Корея выбирает поставщика многоцелевых транспортов-заправщиков
13.05.2015
За глоток свежего керосина — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 17:25
  • 7
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 29.08 16:30
  • 2
"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего
  • 29.08 16:14
  • 4
F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)
  • 29.08 16:08
  • 3
Стирлинг на солнечной тяге
  • 29.08 15:41
  • 1
Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции
  • 29.08 13:30
  • 20
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 29.08 12:56
  • 6
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 29.08 11:58
  • 4
Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ
  • 29.08 11:46
  • 27
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 29.08 11:13
  • 9
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 29.08 10:19
  • 37
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 29.08 10:14
  • 34
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 29.08 09:04
  • 3
Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим
  • 29.08 08:40
  • 1
Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость
  • 29.08 07:54
  • 1
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии