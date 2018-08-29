Boeing пытается вытеснить израильскую компанию IAI с мирового рынка самолетов-заправщиков

Первый построенный для ВВС США серийный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus (регистрация N50217, заводской номер 41858, номер ВВС США 16-46009, серийный номер VH009) в первом полете. Эверетт, 05.12.2017.

ЦАМТО, 28 августа. Американская компания Boeing отказала израильской Israel Aerospace Industries (IAI) в выдаче разрешения на переоборудование самолетов "Боинг-767" в конфигурацию для дозаправки в воздухе.

Как сообщает Globes.co.il, это означает, что Israel Aerospace Industries не сможет реализовать проект по поставке Военно-воздушным силам Израиля самолетов-заправщиков на базе "Боинг-767", которые планировалось приобрести на гражданском рынке и затем модифицировать.

Очевидно, что Boeing со своим новым самолетом KC-46 "Пегасус", платформой для которого также является "Боинг-767", пытается блокировать участие Israel Aerospace Industries в программе закупок Израилем самолетов-заправщиков, которая формировалась в Министерстве обороны и Военно-воздушных силах этой страны в течение длительного времени.

Кроме того, Israel Aerospace Industries не сможет представлять свой вариант модификации "Боинг-767" в международных тендерах.

Следует отметить, что ранее израильская компания выиграла тендеры на поставку самолетов-заправщиков ВВС Бразилии и Колумбии.

По оценке израильской компании, американский самолет KC-46 "Пегасус" предлагается на мировом рынке по стоимости 250-300 млн. долл., в то время как израильская версия на той же платформе стоит около 150 млн. долл.