Экспозиция Рязанского училища ВДВ признана самой посещаемой среди учебных заведений Минобороны на "Армии-2018"

ЦАМТО, 28 августа. Большой популярностью у гостей форума "Армия-2018" пользовалась экспозиция Рязанского училища ВДВ, которое в ноябре текущего года отметит свой вековой юбилей.

За высокую посещаемость и популярность у гостей форума, экспозиция была отмечена специальным призом.

В рамках экспозиции было представлено более тридцати разработок курсантов и преподавательского состава училища.

Самым популярным из всей экспозиции рязанских десантников у гостей форума стал тренажер, который используют для наземных тренировок при подготовке к высотному десантированию. На тренажере отрабатываются принципы виртуальной реальности для определения эмоционального состояния курсанта во время прыжка. Тренажер также позволяет отрабатывать различные нештатные ситуации. В этом году его впервые испытывали на абитуриентах, решивших поступить в училище, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.