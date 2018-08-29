F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)

F-35 Lightning II станет первым в истории мировой авиации истребителем, который будет оснащен лазерным оружием, сообщает источник 26 августа. Это означает, что скоро пилоты королевских ВВС Великобритании смогут атаковать самолеты противника "со скоростью света".

Новое оружие на борту самолета должно пройти испытания "в ближайшее время". Британское и американское правительство тратят миллионы фунтов стерлингов для создания высокоэнергетического оружия, которое может быть установлено на самолете.

Великобритания недавно объявила, что намеревается создать лазерное оружие для оснащения своих боевых кораблей. Ученые в США также приступили к испытаниям "обтекаемого корпуса" для лазерного оружия. Такое оружие позволит пилотам быстро прицелиться и уничтожить цель в течение нескольких секунд. Вчера ночью один источник сообщил, что установка лазерного оружия на самолет превратит его в один из самых смертоносных видов оружия, когда-либо изобретенных человечеством. По его словам, "лазер уничтожит атакующую ракету, самолет или наземную цель за несколько секунд. Лазер это действительно оружие из "Звездных войн", и он преобразит воздушный бой".

Сотрудник компании Lockheed Martin Стив Овер сказал, что "эти грозные самолеты будут действовать для сдерживания других стран. Россия и Китай будут переть вперед, пока они не встретят достойное сопротивление, и такой самолет даст Великобритании превосходство в воздухе".

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