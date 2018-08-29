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29.08.2018
Военный паритет

F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)

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Вооружение F-35 Lightning II лазерным вооружением
Вооружение F-35 Lightning II лазерным вооружением.
Источник: forum.militaryparitet.com

F-35 Lightning II станет первым в истории мировой авиации истребителем, который будет оснащен лазерным оружием, сообщает источник 26 августа. Это означает, что скоро пилоты королевских ВВС Великобритании смогут атаковать самолеты противника "со скоростью света".

Новое оружие на борту самолета должно пройти испытания "в ближайшее время". Британское и американское правительство тратят миллионы фунтов стерлингов для создания высокоэнергетического оружия, которое может быть установлено на самолете.

Великобритания недавно объявила, что намеревается создать лазерное оружие для оснащения своих боевых кораблей. Ученые в США также приступили к испытаниям "обтекаемого корпуса" для лазерного оружия. Такое оружие позволит пилотам быстро прицелиться и уничтожить цель в течение нескольких секунд. Вчера ночью один источник сообщил, что установка лазерного оружия на самолет превратит его в один из самых смертоносных видов оружия, когда-либо изобретенных человечеством. По его словам, "лазер уничтожит атакующую ракету, самолет или наземную цель за несколько секунд. Лазер это действительно оружие из "Звездных войн", и он преобразит воздушный бой".

Сотрудник компании Lockheed Martin Стив Овер сказал, что "эти грозные самолеты будут действовать для сдерживания других стран. Россия и Китай будут переть вперед, пока они не встретят достойное сопротивление, и такой самолет даст Великобритании превосходство в воздухе".

www.dailystar.co.uk

28.08.2018
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принадлежат Военный паритет
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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4 комментария
№1
29.08.2018 12:26
Сказочка про белого бычка. Если бы на Западе были бы подобные наработки, то в первую очередь они применялись бы в корабельном ПВО. Из-за возможностей карабельной энергетической установки. Но про это не слуху ни духу. Так что очередной фейк от американских оборонщиков.
+2
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№2
29.08.2018 12:49
Цитата, Воин3D сообщ. №1
Сказочка про белого бычка.

Совершенно согласен.
Если нечто было, то его в первую очередь применили бы на кораблях. Там есть возможность разместить как большие объемы, так и массы. Про энергетику сказано выше.
Но если нет ничего приличного на кораблях, то авиации остается только мечтать.
Помнится пиндосия проводила опыты с лазерной установкой на борту Боинга!!
Подчеркиваю Боинга и не получили приличных результатов. А тут на истребитель собрались установить нечто, уничтожающее все и всюду со скоростью света.
Смешно право слово.
0
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№3
29.08.2018 13:19
Цитата, q
лазер уничтожит
Цитата, q
, самолет или наземную цель за несколько секунд.
Ну если они надувные ложные цели, то уничтожит без проблем!
0
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№4
29.08.2018 16:14
Цитата, q
Ученые в США также приступили к испытаниям "обтекаемого корпуса" для лазерного оружия. Такое оружие позволит пилотам быстро прицелиться и уничтожить цель в течение нескольких секунд.
Неожиданно, самолетам для нового оружия понадобилась сверхманевренность вместо малозаметности.
А Ф35 то такими качествами не обладает!
0
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