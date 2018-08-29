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29.08.2018
Военное обозрение

Российские боеприпасы для бронетехники "поумнели"

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Новая технология по управлению снарядами танков и иных видов бронетехники создана в России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на директора научно-производственного объединения "Прибор" Юрия Набокова. По словам Ю.Набокова, технология управления снарядами отличается относительно низкой ценой. Её разработал НПК "Техмаш" на базе упомянутого НПО "Прибор".

Отмечено, что новая технология применима на любых средствах бронетехники без каких-либо дополнительных существенных доработок.

О какой технологии в данном случае идёт речь?

Минобороны РФ

А речь идёт о технологии, которая ранее уже была разработана – в Германии. Её авторами являются представителя концерна "Rheinmetall". Но в отличие от российского варианта, немецкая система может быть установлена только на специальные боевые модули, а потому универсальной для различных видов бронетехники не является. Кроме того, она гораздо дороже российского аналога.

Управление боеприпасом осуществляется посредством ввода данных о точном времени его подрыва. Это так называемые снаряды с воздушным подрывом. Снаряд долетает до заданной точки, где подрыв и осуществляется. Это может быть укрепление противника, окоп, единица или скопление военной техники.

Заявление Юрия Набокова:

У нас лазерная передача данных, и это отдельный блок - мы не трогаем конструкцию системы вооружения. Стоит машина в боевой части, можно её забрать, модернизировать, поставить туда блок - больше ничего не трогая, по большому счету. Система позволяет делать дорожку взрывов, подрыв в заданной точке или накрывать площадь.

Время подрыва снаряда определяется посредством лазерной технологии. На данный момент испытания проходят для боеприпасов калибра 30 мм, но готовятся и испытания для других калибров, используемых бронетехникой.

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Прибор НПО
Техмаш НПК
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