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29.08.2018
РИА Новости

На Урале военные впервые применили мобильный комплекс "Спектр"

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РЭБ
Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы.
Источник: nvo.ng.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Военнослужащие РЭБ впервые применили мобильный комплекс "Спектр" на учениях в Свердловской области, сообщает во вторник российский Центральный военный округ (ЦВО).

"Подразделения РЭБ впервые применили мобильные комплексы видового технического контроля "Спектр" в ходе тактико-специальных учений в Свердловской области", - говорится в сообщении.

Мобильный комплекс предназначен для слежения за указанными территориями, где могут появиться потенциально опасные объекты. Технические возможности комплекса позволяют вести воздушный оптико-электронный, наземный оптико-электронный и радио-, радиотехнический мониторинг. Благодаря имеющемуся у комплекса оборудованию специалисты РЭБ в ходе учений вели наблюдение, обнаруживали цели и передавали данные о них командованию, уточняет ЦВО.

Важной особенностью комплекса "Спектр" является использование шасси с высокой проходимостью. Это позволяет разворачивать комплекс в разных районах, в первую очередь там, где отсутствует возможность установки стационарных средств наблюдения.

Всего в учениях было задействовано более 700 человек личного состава и более 80 единиц специальной техники, отмечает округ.

28.08.2018
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