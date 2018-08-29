На Урале военные впервые применили мобильный комплекс "Спектр"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Военнослужащие РЭБ впервые применили мобильный комплекс "Спектр" на учениях в Свердловской области, сообщает во вторник российский Центральный военный округ (ЦВО).

"Подразделения РЭБ впервые применили мобильные комплексы видового технического контроля "Спектр" в ходе тактико-специальных учений в Свердловской области", - говорится в сообщении.

Мобильный комплекс предназначен для слежения за указанными территориями, где могут появиться потенциально опасные объекты. Технические возможности комплекса позволяют вести воздушный оптико-электронный, наземный оптико-электронный и радио-, радиотехнический мониторинг. Благодаря имеющемуся у комплекса оборудованию специалисты РЭБ в ходе учений вели наблюдение, обнаруживали цели и передавали данные о них командованию, уточняет ЦВО.

Важной особенностью комплекса "Спектр" является использование шасси с высокой проходимостью. Это позволяет разворачивать комплекс в разных районах, в первую очередь там, где отсутствует возможность установки стационарных средств наблюдения.

Всего в учениях было задействовано более 700 человек личного состава и более 80 единиц специальной техники, отмечает округ.