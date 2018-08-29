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29.08.2018
Военное обозрение

МиГ-29 полетит в Африку? Алжир намерен закупить эскадрилью "МиГов"

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Один из крупнейших партнеров российского ВПК в сфере военно-технического сотрудничества - Алжир, проявил интерес к покупке 14 истребителей типа МиГ-29М/М2, которые могут заменить в алжирских ВВС бывшие в употреблении МиГ-29С еще советской постройки, полученные из Белоруссии и Украины, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в ВТС.

Минобороны РФ

Согласно информации, имеющейся у издания, алжирская военная делегация посетила международный форум "Армия-2018", в ходе которого провела встречу с замминистра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым и обсудила вопросы, связанные с оружейными поставками. Стороны провели закрытые переговоры и обсудили поставку Алжиру 14 новых самолетов МиГ-29М/М2. Сумма возможного контракта, включая самолеты и средства воздушного поражения к ним, оценивается в 700-800 млн. долларов, что позволит корпорации "МиГ" получить прибыль и обеспечит загрузку ее производственных мощностей на несколько лет.

Алжирская армия является одним из крупнейших эксплуатантов российской авиационной техники. За последние десять лет ВВС Алжира получил 58 истребителей Су-30МКА, 14 транспортных вертолета Ми-26Т2, 16 Як-130. В 2013 году подписан контракт на поставку 42 боевых вертолетов Ми-28НЭ.

Ранее, в 2006 году, Алжир уже пытался закупить в России 28 МиГ-29СМТ, но в дальнейшем разорвал контракт по причине нахождения в самолетах якобы деталей б/у. Полученные 15 самолетов были возвращены в Россию и в дальнейшем вся партия в 28 истребителей была принята на вооружение российской армии.

28.08.2018
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Страны
Алжир
Белоруссия
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Украина
Продукция
Ми-26
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МиГ-29М
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