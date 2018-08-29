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29.08.2018
Военное обозрение

В войсках появляются мобильные группы по борьбе с БПЛА. Сирийский опыт учтён

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Вооружённые силы России продолжают совершенствовать методы и саму систему противодействия угрозе нового времени – беспилотным летательным аппаратам. Напомним, что после размещения российских военнослужащих и военной техники на аэродроме "Хмеймим" в Сирии зафиксировано уже свыше двух десятков атак и их попыток. В большинстве случаев атаки с применением снаряженных взрывными устройствами дронов пресечены.

В пресс-службе Южного военного округа сообщается, что в ЮВО уже созданы несколько мобильных групп, основной задачей которых является борьба с БПЛА.

Из сообщения:

Мобильные группы по борьбе с БПЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии

Отмечено, что эти мобильные группы примут участие в учении на территории Волгоградской области. Тактико-специальное учение (ТСУ) пройдёт на аэродроме Мариновка. Военнослужащие мобильных групп будут тренировать навыки обнаружения, ликвидации и принудительной посадки БПЛА условного противника.

ВО / Роман Скоморохов

В числе технических средств, которые планируется к использованию на ТСУ, - станция постановки помех "Житель", которая управляется 4-мя военнослужащими из состава экипажа. Станция позволяет осуществлять радиоподавление аппаратуры на беспилотных (и иных) летательных аппаратах на расстоянии свыше 50 км.

Отмечается, что в распоряжении мобильных групп для противодействия БПЛА имеются и компактные устройства - в первую очередь по принудительной посадке дрона.

28.08.2018
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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