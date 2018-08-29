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29.08.2018
ИноСМИ

The National Interest (США): Меняет ли правила игры эта российская военная тактика?

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Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа
Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа.
Источник: © РИА Новости, Василий Батанов

Хотя многие уроки, извлеченные российскими военными в ходе недавних конфликтов, хранятся в секрете, создание Разведывательно-огневого контура (РОК) довольно широко освещалось. Официальные источники, такие как "Красная звезда" (официальная газета Министерства обороны России - прим. автора), выпускали собственные отчеты о РОК, а также о его разработке и внедрении.

Но действительно ли РОК меняет правила игры? Обеспечивает ли он превосходство над западной артиллерией или просто модернизирует для современной эпохи старые советские механизмы командования и управления артиллерией? РИА Новости опубликовало статью об эволюции российской артиллерии.

Более старую технику под названием "огненный вал", которая описана в этом материале, можно считать советской версией подвижного заградительного огня, который использовался армиями союзников во время Первой мировой войны. Заградительный огонь направляется на вражеские линии, и сразу же после его прекращения войска продвигаются вперед, пока противник еще не оправился. В статье говорится, что эта тактика была впервые применена в феврале 1941 года, несмотря на то, что в британской армии она использовалась значительно раньше.

Затем в статье описывается тактика, которая усилила огневой вал, метод "подвижной огневой зоны", где снаряды постоянно разрываются непосредственно перед наступающей колонной войск. Предполагается, что вся колонна состоит из бронетехники: либо танкового подразделения, либо пехоты внутри БМП, поэтому заградительный огонь может применяться в непосредственной близости от наступающих войск. Тактика подвижной огневой зоны хороша для быстрого прорыва без предварительной артиллерийской подготовки.

Обе эти тактики оптимизированы под тип боевых действий, которые Советский Союз должен был вести в войне с НАТО, прорывая оборонительные линии альянса по всей Европе. Их применение требует массированной работы артиллерийских орудий, установки сложных линий связи, а также накопления боеприпасов для ведения плотного огня.

В недавних операциях нечасто возникала необходимость прорыва статических сильно защищенных позиций, и больше требовалась быстрая артиллерийская поддержка "на лету". Учитывая, что Россия пытается свести к минимуму потери своих собственных войск и расходы на ведение войн, нужно "добиваться большего при меньших затратах". Именно поэтому массовые артиллерийские формирования и расходование боеприпасов, характерные для прежней тактики, в последних конфликтах считаются нежелательными.

В результате появилась новая тактика РОК. Она предполагает, что цели передаются автоматизированной системе управления от артиллерийских разведчиков. Затем определяются координаты целей, которые передаются артиллерийским подразделениям в этом районе, распределяя огневые задачи в зависимости от цели и типов имеющихся артиллерийских систем.

Одним из аспектов, который играет важную роль для российскими расчетов РОК, является использование для артиллерийского обнаружения БПЛА. В статье "Красной звезды" говорится, что в РОК используются беспилотники "различных классов", в том числе "Орлан-10", который широко применялся в Сирии. Однако точный механизм использования беспилотников для обнаружения целей для артиллерии неизвестен.

В издании 2017 года Foreign War Studies of Foreign War Studies, The Russian Way of War подробно описываются возможные пути использования БПЛА для нужд артиллерии. Самый примитивный способ определения положения противника с использованием БПЛА - описать его положение относительно объекта местности, который может быть отмечен на карте. Этот метод не совсем точен, но очень быстрый и простой.

Еще один метод - БПЛА просто находится в небе над целью и регистрирует собственные координаты, когда пролетает над ней. Здесь присутствует наибольший риск того, что дрон собьют, или противник будет предупрежден о том, что за ним ведется наблюдение, но этот метод является быстрым и способен давать точные координаты.

Другие методы включают использование лазерного дальномера и цифрового компаса, который можно использовать для триангуляции измененных точных координат. Этот метод подразумевает большой риск обнаружения лазерными предупредительными приемниками. Последний метод заключается в том, что своим цифровым компасом БПЛА может брать несколько азимутов, а затем использовать свое местоположение для определения вероятных координат, которые устанавливает дрон.

"Орлан-10", вероятно, способен использовать только первые два метода, хотя более продвинутые БПЛА могут применять все четыре.

В конце концов, РОК не являются чем-то новым для западных военных. Из-за того, что советское нападение могло произойти из любой точки мира, и учитывая опыт борьбы с повстанцами во Вьетнаме, западные военные больше сосредоточились на использовании реактивной артиллерии и разработали тактику, подобную РОК. Новое название и раскручивание РОК в СМИ представляет собой в некотором роде просто накладывание нового слоя краски на уже существующую тактику.

Чарли Гао изучал политические и компьютерные науки в Колледже Гриннелл и является частым комментатором вопросов обороны и национальной безопасности.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Чарли Гао (Charlie Gao)

28.08.2018
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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
Вьетнам
Россия
Сирия
США
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
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